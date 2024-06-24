中梵關係升溫 教宗依協議任命杭州主教

圖為2023年10月中國天主教濟寧主教姚舜、周春、楊永強(右)出席在梵蒂岡舉行的主教會議。(取材自Christian Pure網站)

梵蒂岡22日宣布，在教廷與中華人 民共和國之間關於實施臨時協議的對話框架下，天主教教宗方濟各 於12日任命54歲中國天主教主教團副主席楊永強為杭州主教。路透稱，這顯示梵蒂岡正努力加強與北京的關係。

據梵蒂岡信仰通訊社網站消息，梵蒂岡22日表示，在落實聖座與中華人民共和國臨時協議對話框架內，2023年6月12日，天主教教宗方濟任命楊永強（約瑟）主教為杭州主教，從山東省周村教區調往杭州教區。

天主教媒體亞洲新聞分析，該教區的正式邀請函指，已定於6月27日進行的調任僅執行「上級主機關」指示。而另一個重要的點，即梵蒂岡的任命中將杭州定義為「教區」而不是「總教區」，特以適應北京強加的「官方」教會地理，不將大城市與其他地方教會區分開來。

分析指，值得注意的是，周村教區的繼任者尚未確定，因此中國主教總數保持不變，「儘管在協議簽署六年後，三分之一的教區仍然空缺。」據悉，杭州聖母主教堂是中國最古老的教堂之一。

路透指出，中梵雙方代表2018年簽署關於主教任命的「臨時性協議」，詳細內容目前仍未公布。梵蒂岡當時發布官方聲明指，教宗方濟各對於任命主教有最終決定權。後來該協議延期兩年。此次任命是繼梵蒂岡2018年與中國就任命主教達成歷史性協議後的舉措。梵蒂岡簽署該協定，是為緩解效忠梵蒂岡的中國地下教會和官方愛國天主教會之間的長期分歧。這也是自1950年代以來，雙方首次承認教宗是天主教會的最高領袖。該協議2022年續簽兩年。

資料顯示，楊永強於1970年4月11日出生於山東省博興縣，曾在山東聖神修院、上海佘山修院學習神哲學。1995年6月15日晉鐸，2010年11月15日晉牧，被認命為山東周村教區主教。

隨後，楊永強2016年12月成為中國天主教主教團副主席，2022年8月連任該職之餘，另擔任山東省天主教教務委員會主任、愛國會副主任及山東省人大常委。

教廷國務院院長帕洛林於5月21日曾稱，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。若成真，這將是梵蒂岡與北京外交關係的重大升級。

而帕洛林本月20日在談到教宗訪問中國的可能性，重申教宗方濟各從未掩飾希望有一天能訪問中國，「中國若有任何開放，教宗就能立刻訪問中國」，不過「到目前為止，實現教宗這一願望的條件還不存在」。