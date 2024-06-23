誰挑起中歐貿易戰？ 央視公眾號：有3推手

中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制22日首次高級別對話在北京舉行。(取材自中國發改委官網)

歐盟 委員會近日發布對中國電動汽車反補貼調查的初裁結果，並表示不排除加徵關稅 ，中國官媒昨刊文指出，蓄意挑起這場中歐貿易戰 背後真正的推手有三個，分別是美國媒體、歐洲記者斯圖爾特·劉和歐委會首席貿易執法官丹尼斯·雷東內，並稱中國不怕貿易戰。與此同時，正訪華的德國副總理哈貝克與中國國家發改委昨通過對話，達成五項氣候變化和綠色轉型合作成果。

中國官媒央視旗下微信公民眾號「玉淵譚天」昨發文指出，利用大數據深入分析歐方相關人士表態，在美歐報導中追蹤探查，揭開了中歐這場紛爭背後真正的推手。

按照歐委會的說法，對華電動汽車發起反補貼調查是中國電動汽車行業「威脅」到了歐洲，而「威脅」的判斷是從媒體報導中得到。追蹤發現，同一時期提及這一話題最多的是美國媒體，報導量超過11.3萬條。由此開始在歐洲媒體關於中國電動汽車的報導中出現。

第二個推手是「政客」歐洲版記者斯圖爾特·劉，也在協同釋放歐委會要對中國發起反補貼調查等消息，這成了輿論場的關鍵傳播節點。隨後，美國諮詢公司又接連發布報告稱「對中國電動汽車徵收50%的關稅是阻止中國汽車製造商的『必要條件』」。這些行徑都成了歐委會發起行動的「理由」。

報導還揪出對華反補貼調查的實操人，即歐委會首席貿易執法官丹尼斯·雷東內。對華電動汽車發起反補貼調查算是丹尼斯·雷東內上任後的最大「政績」。

報導並指出，反補貼已經變成了歐洲加徵關稅的一種說辭。而當關稅被濫用，「貿易戰」就會打響。中國不怕這樣的局面，反而是歐洲要好好想想。

不過據美國之音報導，正在中國訪問的德國副總理哈貝克22日在北京表示，中國在俄烏戰爭中力挺俄羅斯是柏林與北京經濟關係惡化的主要原因。他並表示，歐盟對中國電動車加徵關稅只是為了獲取一個公平競爭的環境，並不是懲罰性關稅。

另據央視新聞，中國國家發改委表示，中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話昨在國家發改委舉行。對話達成五項重要合作成果，包括雙方在機制框架下啟動綠色轉型中德省州合作，雙方致力達成中德能效工作組2024年工作計畫，雙方達成「落實〈中德循環經濟和資源效率對話行動計劃〉的近期活動要點」，成立中德工業減碳工作組，啟動中德重點領域能效提升示範項目合作。