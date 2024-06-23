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南海衝突後 菲官：政經應分開 歡迎中投資

記者廖士鋒╱綜合報導
中國與菲律賓近日再度於南海爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。(美聯社)
中國與菲律賓近日再度於南海爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。(美聯社)

中國與菲律賓近期在南海的紛爭持續升溫，外界高度關注是否會有進一步啟動大國戰爭的可能。路透報導，馬尼拉的官員21日表示，在指責中國擾亂其南海的補給任務後，菲律賓目前未考慮觸發「美菲共同防禦條約」。

日前菲律賓軍方甫稱中國海警故意高速撞擊，破壞仁愛礁駐軍補給任務，導致一名菲律賓水手受重傷。

菲律賓國家海事委員會主席兼執行秘書盧卡斯·貝爾薩明（Lucas Bersamin）表示，菲律賓海軍水兵與中國海警之間的對抗「可能是一場誤會或意外」。他在簡報中表示，「我們尚未準備好將其歸類為武裝襲擊」，「我認為這是一個我們可以輕鬆解決的問題，如果中國想與我們合作，我們可以與中國合作」。

另據日媒日經亞洲報導，菲律賓國家經濟與發展局長阿塞尼奧·巴利薩坎20日在日本東京舉行的一場會議上表示，菲方對來自「包括中國在內的任何國家」的投資和貿易持開放態度。他補充說，為了經濟增長，菲律賓「需要獲得投資和出口」，他希望「將經濟和政治分開」。

美國國務卿布林肯19日在與菲律賓外交部長的通話中，強調了美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。負責海事事務的菲國總統助理安德烈斯．琴蒂諾（Andres Centino）表示，討論中並未考慮援引條約，然而該委員會已向菲國總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）建議，應宣布並繼續「定期安排」對爭議淺灘的補給任務。

中國外交部發言人林劍21日回應「金融時報」報導菲律賓加固坐灘軍艦的內容指出，有關報導再次印證，菲方聲稱對其在仁愛礁「坐灘」軍艦運補的是生活物資「完全是謊言」。他表示，菲方一直在向其非法「坐灘」軍艦運送建築材料，甚至武器彈藥，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久占領。「中方絕不接受，將依法依規予以堅決應對」。

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