7家中港企業「涉俄烏衝突」 遭日本制裁

日本首次以「涉俄烏衝突」為由對中國企業實施制裁。圖為一面日本國旗在天安門廣場飄揚。（路透資料照片）

俄烏戰爭延燒，日本 跟進美國腳步，對支持俄羅斯 的個人與團體實施新一輪制裁，其中包括7家中港企業。日本外務省稱，這是日本首次以「涉俄烏衝突」為由對中國企業實施制裁。中國對此表示強烈不滿和堅決反對，強調將採取一切必要措施，維護自身正當合法權利。

據觀察者網引述路透報導，日本外務省21日宣布對「在俄烏衝突中支持俄羅斯的個人和團體」實施新一輪制裁，新的制裁還針對印度、哈薩克以及烏茲別克的企業。報導還說，這些制裁與美國等國此前實施的措施一致，禁止日本公司向目標企業出口產品。

另據日本經濟新聞報導，日本政府在21日的內閣會議上批准對所謂「幫助俄羅斯逃避制裁」的第三國團體實施制裁。將對中國、印度、阿聯、烏茲別克和哈薩克5國的11個團體採取凍結資產和禁止出口的措施。

日本官房長官林芳正在21日的記者會上稱，「該措施並非針對特定國家，而是針對幫助俄羅斯繞開制裁的個別團體的措施」，是為了「提升（對俄）制裁效果」。他還稱，日本將與「以七國集團（G7）為首的國際社會攜手採取行動」。

內閣會議還決定對俄羅斯實施追加制裁，凍結俄中央選舉管理委員會等10名個人和27個團體的資產。

對此，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁。中方在平等互利基礎上同俄羅斯開展正常的經貿合作，這是中方的合法權利，不容外界干擾破壞。日方不顧中方的嚴正立場，執意追隨某些國家，濫施非法單邊制裁，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方將採取一切必要措施，堅決維護自身的正當合法權利。

早前在義大利舉行的G7首腦峰會期間，日本首相岸田文雄曾表示，「日本正在探討對位於中國等第三國的團體實施新的一籃子制裁」。

就在6月12日，美國財政部公布新制裁方案，涉及300多家公司、銀行和數十名個人，這些個人和實體來自俄羅斯和中國。美方宣稱，新制裁目的是在俄烏衝突持續期間對俄羅斯經濟造成打擊。