中電動車又要被加稅 加拿大將跟進美歐

傳加拿大政府正準備跟隨美國和歐盟，對中國製造的電動車徵收新關稅。（美聯社）

知情人士透露，加拿大 政府正準備對中國製造的電動汽車徵收新關稅 ，以使加拿大與美國、歐盟的行動保持一致。

彭博資訊報導，加拿大政府仍需針對如何進行做出最終決定，可能近期宣布，對這項影響中國出口到加國電動車 的關稅，啟動公開審議。

在特斯拉開始從上海廠出貨Model Y到加拿大後，來自中國、抵達溫哥華港的電動車數量去年暴增5倍多到約44,400輛，但加拿大政府的憂慮並非特斯拉，而是中製低價電動車最終可能淹沒加國車市的前景。

在美歐陸續對中國電動車加徵關稅後，加拿大總理杜魯多在海內外都面臨愈來愈重的跟進壓力。安大略省長Doug Ford指控中國利用較低的勞工標準以及骯髒的能源，生產價格較低的電動車，呼籲杜魯多政府至少要採取和美國一樣的關稅水準。

加拿大汽車業團體也已呼籲政府課徵高昂關稅，警告由於接下來即將評估美墨加自貿協定，加國無法承擔和美國政策不同調的代價，且美加汽車供應鏈緊密結合，零組件和成品車輛的跨境往來頻繁，加國生產的絕大多數汽車都出口到美國。

一些加拿大汽車行業人士開始表示，希望加拿大政府效仿白宮，採取更多措施保護國內產業。

目前，加拿大對中國製造的汽車徵收少量關稅，約為6%。

加拿大還允許消費者在購買外國製造的電動汽車時利用聯邦退稅計畫。

此外，德國副總理、經濟部長哈貝克（Robert Habeck）正出訪韓國和中國，20日他先在首爾會見韓國總理和貿易部長，預計22日在北京與大陸高級官員會談，聚焦在中國電動車產能及經貿投資等議題，歐盟將對進口中國電動汽車額外徵稅，也是雙方重要討論議題。

據德國之聲報導，哈貝克曾公開表明，反對歐盟以懲罰性關稅作為最後手段。哈貝克這次將在北京參加德中氣候與轉型對話的首次會議。

此外，哈貝克還將在上海參訪寶馬汽車的研發中心，在杭州與大學生交流討論，並參觀中國電商巨頭阿里巴巴總部。