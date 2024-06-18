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丁薛祥：歐盟對中國電動汽車加徵關稅是典型保護主義

中國新聞組／即時報導
中國中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）
中國中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇。（新華社）

新華社報導，中國國務院副總理丁薛祥當地時間18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）時，再度表達歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

丁薛祥此行是與塞夫柯維奇共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。丁薛祥表示，中方始終視歐洲為多極格局中的重要一極，將歐盟作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要伙伴。雙方要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭。

丁薛祥指出，中歐雙方在綠色轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間。要有效發揮高層對話機制作用，求同存異，相向而行，保持環境與氣候合作積極勢頭，深化中歐綠色伙伴關係。要深入挖掘重點領域合作潛力，加強綠色能源、綠色低碳技術、塑料汙染控制、化學品環境管理等領域互學互鑒。要注重凝聚多邊進程合作共識，繼續共同發揮積極建設性作用，踐行真正的多邊主義，共建地球生命共同體。

隨後丁薛祥強調，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品。歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保護主義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。

丁薛祥稱，雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。

據新華社報導，塞夫柯維奇表示，中國在全球事務中具有舉足輕重的影響力，同中國保持良好關係對歐盟至關重要。歐方讚賞中方推動綠色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推動《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會取得成功，引領全球環境和氣候治理。歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧。

中國國務院副總理丁薛祥18日在與歐盟執委會副主席塞夫柯維奇共同主持第五次中歐環境...
中國國務院副總理丁薛祥18日在與歐盟執委會副主席塞夫柯維奇共同主持第五次中歐環境與氣候高層對話。（新華社）

歐盟 關稅 國務院

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