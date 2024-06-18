中澳總理會晤 允展開國防磋商防衝突 李強宣布對澳免簽

澳洲總理艾班尼斯（右）17日在坎培拉澳洲議會大廈，與到訪的中國總理李強（左）握手。（歐新社）

中國國務院 總理李強 昨在坎培拉與澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行第九輪中澳總理年度會晤，中方宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍，澳洲護照持有者可免簽入境中國15日；兩國也同意為商務、旅遊和探親人員互發三至五年的多次入境簽證。兩國還將採取措施改善防務溝通，以避免軍事衝突。

本報系引述新華社報導，李強在會晤中表示，中澳發展對彼此是機會而非挑戰，中方願與澳方不斷擴大貿易規模，並在區域和國際層面加強協調合作，從維護本地區和平穩定出發，反對陣營對抗和「新冷戰」。艾班尼斯則表示，當前澳中關係企穩向好。澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」。不讓分歧定義雙邊關係；歡迎更多中國學生和遊客來澳留學、旅遊。

此外，中國國務院總理李強宣布把澳洲納入單方面免簽國家。消息公布後半小時，中國旅遊平台攜程的國際平台「Trip.com」澳洲遊客搜尋中國相關關鍵字熱度較前一日增加超過80%。而在即將來臨的暑假檔期，「澳洲-中國」機票均價年減近三成。

澳洲5月初曾抗議解放軍在黃海險些以照明彈擊中澳方直升機，解放軍去年11月也曾對在日本海域的澳洲艦艇發射聲納，造成澳方潛水員受傷。對此，根據兩人會後發布的「聯合成果聲明」，兩國同意展開國防戰略磋商、國防部工作會晤，以及舉行雙邊海洋事務對話首次會議。

澳洲政府發布的報告顯示，中國是澳洲去年農業、資源和服務的最大海外市場。另據明報引述金融時報報導，雪梨大學商學院教授杭智科（Hans Hendrischke）認為，中方希望加強與澳洲合作開採關鍵礦產，「無論澳洲是否願意，它都必須與中國合作開採這些礦產。美國會反對這一點，但他們沒有相應的技術。」