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曾被關押的記者成蕾 現身李強訪澳採訪現場遭遮擋

記者黃雅慧／即時報導
17日在澳洲總理艾班尼斯與中國總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭中國官員刻意阻擋。（歐新社）
17日在澳洲總理艾班尼斯與中國總理李強共同出席的簽字儀式上，澳洲籍記者成蕾（未露面）遭中國官員刻意阻擋。（歐新社）

綜合明報、每日電訊報與澳洲廣播公司等媒體報導，中國國務院總理李強17日與澳洲總理艾班尼斯會面後，在兩國文件簽署儀式現場上，中方人員試圖遮擋坐在記者席上、曾因「洩漏國家秘密」遭中國關押的澳籍華裔記者成蕾

根據《每日電訊報》片段，至少一男一女、共兩名中方人員站在成蕾與攝影記者席之間。另據《衛報》報導，澳方官員多次要求對方離開，但遭到拒絕。

中國國務院總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面現場，中方人員（紅箭頭所指）試圖遮擋坐在...
中國國務院總理李強與澳洲總理艾班尼斯會面現場，中方人員（紅箭頭所指）試圖遮擋坐在記者席上澳籍華裔記者成蕾（左一）。（截自澳洲廣播公司影片）

中方人員此舉似乎是不想讓李強等中共高層官員看到成蕾的存在。艾班尼斯在被問及上述情事時稱，他不了解情況，但「讓人們充分參與很重要」。

對於艾班尼斯的回應，成蕾說，「好吧，他確實還要主持一場國宴」。成蕾表示，過去也在類似場合有過類似經歷，她指出中國官員擔心她會成為「某種象徵」，不想讓中國觀眾看到她。她知道中國官員有的時候就是「控制狂」，「對現場的一切都要管」。

而在艾班尼斯召開的記者會上，成蕾代表天空新聞（skynews）首個提問，她問及中澳雙方正在採取哪些措施來確保雙邊關係不再出現曲折。艾班尼斯回應，對話是有幫助的，他表示自己提出了在太平洋地區的問題，以及包括人權，楊博士（指今年2月5日因被北京認定犯下間諜罪遭判處死刑、緩期兩年執行的澳洲籍作家楊恆均）的案件，以及被判死刑的澳洲人等問題。

據了解，成蕾出生於湖南岳陽，10歲隨父母移民澳洲，曾任中國環球電視網（CGTN）主播。2021年2月8日，成蕾在中國遭逮捕，2022年3月31日在北京市第二中級人民法院接受閉門審理，理由是「涉及國家機密」。

成蕾於2023年10月11日獲釋並遭驅逐出境，中國國安部後證實成蕾是因「為境外非法提供國家秘密罪」被判處有期徒刑2年11個月。

成蕾返回澳洲後在接受澳洲天空新聞專訪時稱，她是因提前數分鐘公布一份中國官方簡報文件而被捕。她之後在接受澳洲廣播公司採訪時，警告澳洲民眾前往中國時不要「天真」，並稱若要提高中文水平可以選擇台灣。

成蕾 澳洲 李強

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