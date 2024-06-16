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李強訪乳品公司 紐西蘭貿長：正面發展

記者陳湘瑾／綜合報導
中國國務院總理李強（右二）15日在奧克蘭與紐西蘭總理盧克森共同參觀新西蘭恆天然乳品集團總部。（新華社）
中國國務院總理李強（右二）15日在奧克蘭與紐西蘭總理盧克森共同參觀新西蘭恆天然乳品集團總部。（新華社）

中國總理李強15日造訪紐西蘭乳品巨擘「恆天然乳品集團」，李強早前提及中國對紐西蘭農產品的需求後，紐國貿易部長麥克雷（Todd McClay）稱這是「非常正面」的訪問。

在李強與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）一同參觀恆天然乳品集團（Fonterra）的奧克蘭總部後，紐西蘭國家廣播電台報導，麥克雷說：「恆天然是中國食品供應鏈中的重要一環，我們很多乳製品都銷往中國。」

李強稱中國對紐西蘭優質乳製品、牛肉與羊肉產品的需求日益增長。盧克森計畫在未來十年讓紐西蘭的出口量倍增，而北京自認是這項計畫的關鍵部分。盧克森說：「我想很明顯的，中國國務院總理與其代表團對雙方關係的發展表達真正的讚賞。」

李強13日抵達紐西蘭正式訪問，與盧克森會談後，兩人召開記者會。盧克森歡迎李強到訪，並表示他向李強提出攸關紐西蘭核心價值的議題，包括人權與外來干預。雙方談到「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、區域安全議題，盧克森也傳達對南海情勢、人權、外來干預的立場，強調和平解決台海議題符合紐西蘭利益。

盧克森還提到印太地區對於紐西蘭國家安全及經濟利益的重要性，包括對於南海情勢的擔憂，雙方並就區域及國際安全挑戰展開討論。盧克森重申對一中政策的承諾，也表明和平解決台灣海峽議題符合紐西蘭的利益。

在會後提問階段，盧克森透露，兩人討論（AUKUS）議題，李強表達中方的關切，盧克森則對雙方分歧處提出關切，包括強調紐西蘭不支持來自任何國家的外部干涉的立場。

李強 AUKUS 國務院

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