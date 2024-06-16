李強訪乳品公司 紐西蘭貿長：正面發展
中國總理李強15日造訪紐西蘭乳品巨擘「恆天然乳品集團」，李強早前提及中國對紐西蘭農產品的需求後，紐國貿易部長麥克雷（Todd McClay）稱這是「非常正面」的訪問。
在李強與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）一同參觀恆天然乳品集團（Fonterra）的奧克蘭總部後，紐西蘭國家廣播電台報導，麥克雷說：「恆天然是中國食品供應鏈中的重要一環，我們很多乳製品都銷往中國。」
李強稱中國對紐西蘭優質乳製品、牛肉與羊肉產品的需求日益增長。盧克森計畫在未來十年讓紐西蘭的出口量倍增，而北京自認是這項計畫的關鍵部分。盧克森說：「我想很明顯的，中國國務院總理與其代表團對雙方關係的發展表達真正的讚賞。」
李強13日抵達紐西蘭正式訪問，與盧克森會談後，兩人召開記者會。盧克森歡迎李強到訪，並表示他向李強提出攸關紐西蘭核心價值的議題，包括人權與外來干預。雙方談到「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）、區域安全議題，盧克森也傳達對南海情勢、人權、外來干預的立場，強調和平解決台海議題符合紐西蘭利益。
盧克森還提到印太地區對於紐西蘭國家安全及經濟利益的重要性，包括對於南海情勢的擔憂，雙方並就區域及國際安全挑戰展開討論。盧克森重申對一中政策的承諾，也表明和平解決台灣海峽議題符合紐西蘭的利益。
在會後提問階段，盧克森透露，兩人討論（AUKUS）議題，李強表達中方的關切，盧克森則對雙方分歧處提出關切，包括強調紐西蘭不支持來自任何國家的外部干涉的立場。
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