中國總理李強宣布提供澳洲2隻新熊貓 旺旺、福妮將返中國

熊貓旺旺（Wang Wang）與福妮（Funi）2009年來到澳洲阿得雷德動物園（Adelaide Zoo），為南半球唯一一對熊貓。(中央社)

中國國務院總理李強 訪問澳洲 ，今天宣布將提供2隻新的熊貓予阿得雷德動物園 ，延續熊貓外交；已待了15年的熊貓旺旺、福妮則將在年底租約到期後送回中國。

李強昨抵達南澳阿得雷德（Adelaide），由澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）迎接，展開4天訪澳行程。這是自2017年以來中國總理首度訪問澳洲。

李強今參訪阿得雷德動物園（Adelaide Zoo），並宣布將提供一對新的熊貓，以交換兩隻已經待了15年的熊貓旺旺（Wang Wang）與福妮（Funi），延續中國熊貓外交。

旺旺與福妮2009年來到阿得雷德動物園，為南半球唯一一對熊貓，其租借在今年11月到期，何去何從成為焦點。由於兩熊貓目前都近20歲，多年未生育，外界也猜測中方可能宣布提供新的熊貓來替換。

隨後，李強將會見阿得雷德葡萄酒釀酒師，標誌澳中貿易進展，並將出席與黃英賢及澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）午餐會。中國在今年3月取消對澳洲葡萄酒進口高額關稅。

李強昨抵澳時，稱中澳雙邊關係經過一段曲折後又回到正軌。

黃英賢表示，李強訪澳是中國總理7年來首次訪澳的重要訪問，這是本屆澳洲政府過去2年來深思熟慮及耐心工作，以穩定關係並努力消除貿易障礙的成果。

李強明天將前往首都坎培拉（Canberra）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面。歡迎及抗議李強的澳洲社群都將前往並聚集在國會大樓外草坪，警方已拉起戒備，要將兩方隔開避免衝突。

目前也傳出，參與歡迎李強的隊伍，部分是由中國駐澳洲總領館組織安排，提供資金支持包吃包住，參與社團包括同鄉會、和統會、海外留學組織等。

除延續熊貓外交，各界也預估中國可能藉此訪問取消對澳洲活龍蝦的進口禁令，以及與紐西蘭相同、宣布將澳洲納入單方面免簽國。