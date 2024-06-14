歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

歐盟執行委員會12日宣布，將對中國進口的純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，其中，上海汽車集團因為不配合調查，被加徵最高額的38.1%關稅。圖為上汽在寧德廠製造的MG轎車。（中新社）

歐盟 委員會12日稱擬對中國電動車加徵最高38.1％臨時反補貼稅率，中國強烈不滿，昨表示將採必要措施反制。由於電動車是習近平一大政績，歐盟卻「打了這個中國最疼愛的孩子」，中國勢必加大力道反擊，除將對歐盟乳製品和豬肉展開反補貼反傾銷調查，可能還會對汽車、葡萄酒、白蘭地等徵收報復性關稅 ，貿易戰一觸即發。

中國商務部 發言人何亞東昨天在例行記者會表示，歐方裁決缺乏事實和法律基礎，中方保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將採取一切必要措施，堅定捍衛中企合法權益。外交部發言人林劍也說，敦促歐方立即糾正錯誤做法，避免損害中歐互信和對話合作。

值得注意的是，上月中共黨媒環球時報和外媒路透、彭博均曾報導，隨歐中貿易緊張加劇，中企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷反補貼調查。對此，何亞東說，調查機關將依法審查，「符合立案條件的，調查機關將啟動立案程序，依法對外揭露和發布公告。」

歐盟是中國重要豬肉、乳製品供應商，據中國海關總署數據，2023年西班牙占中國豬肉總進口量近23％最多，高於巴西和美國；歐盟乳製品占中國進口總額36％，僅次於紐西蘭。其中歐洲的荷蘭、法國、德國、愛爾蘭和丹麥等出口量較多。

不過外媒分析，豬肉和乳製品恐只是中國反制歐盟的一小部分商品，更大力道的反制裁行動可能還在後面。中國日報引述商務部商務部研究院學位委員會委員白明表示，在措施生效之前，中方有充足的時間拿出反制措施，「中歐之間貿易不平衡沒有中美那麽明顯，中方最不缺的是反制工具，歐盟最好三思」。

英國廣播公司報導指出，中國電動車行業崛起的全過程幾乎都發生在習近平主政時期，極有潛力成為「習時代」的政績名片，如今電動車這個中國和習近平最疼愛的「孩子」卻在十周歲的春夏之交，先後被美國和歐盟打了一頓，預計中國反擊的力道不會小。

不過報導也指出，歐盟委員會這一稅率只是「暫時認定」，並稱「如果與中國當局的討論未能達成有效的解決方案」，才會在7月4日起對中國電動汽車加徵關稅。另一變數來自歐盟內部，如果有代表至少65%的歐盟人口的15個國家投票反對，關稅將無法在今年11月正式實施。

人們在比利時布魯塞爾舉辦的2024布魯塞爾汽車展上參觀上汽名爵電動汽車。（新華社） 中國商務部對日前傳出將對歐盟豬肉及乳製品展開反補貼、反傾銷調查一事提出回應。（取材自商務部官網）

中國還可能對歐盟哪些產業出手反擊？據央視「玉淵譚天」報導稱，中方正推進提高大排量汽油車進口暫定關稅的相關程序。今年初，商務部已對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查，初裁結果預計將於8月底前公布。另外，提高進口大排量汽車的關稅以減少碳排放，也將打擊賓士和寶馬等德國高端汽車對華出口。中國也可能對法國和義大利的奢侈品、化妝品、葡萄酒、巧克力及家具徵收報復性關稅。

據觀察者網報導，法國白蘭地生產商對歐盟上述決定即將帶來的影響「深感擔憂」。歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對中國出口的白蘭地產品幾乎99.8%產自法國地區並為法酒商賺進可觀的利潤。