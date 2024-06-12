歐盟對中電動車加稅案 德3大車企：保護主義抬頭

BMW寶馬。(路透)

歐盟 委員會宣布將從7月起對自中國進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅 。據一項調查顯示，有八成德企認為在中國不公平補貼的前提下，加徵關稅「合理」或「部分合理」。不過，德國 三大車企大眾、奔馳、寶馬持反對態度，指歐盟委員會此舉是貿易保護主義抬頭，將阻礙歐洲車企發展，損害歐洲利益，且勢必引發「以孤立取代合作」的連鎖反應。

歐盟委員會12日發布公告稱，將從7月起對自中國進口的電動汽車最高加徵38.1%的額外關稅，如無法與中方達成解決方案，加徵關稅將於7月4日左右實施。據觀察者網報導，德國三大汽車製造商大眾、奔馳、寶馬對此迅速做出回應，表示反對初裁及加稅決定。

大眾汽車集團表示，「長遠來看，施加反補貼稅不利於歐洲汽車行業競爭力的提升。我們反對這一決定。德國和歐洲當前對電動汽車的需求乏力。歐盟委員會做出這一決定的時機並不恰當。歐洲、尤其是德國汽車行業來說，這一決定弊大於利」。大眾汽車集團積極面對日益激烈的國際競爭環境，其中也包括中國市場的競爭。

梅賽德斯-奔馳集團表態稱，梅賽德斯-奔馳始終支持基於世貿組織規則的自由貿易，包括所有市場參與者應享有同等待遇的原則。「如果任由保護主義趨勢抬頭，將對各利益相關方造成消極的後果。我們將密切關注事態發展。請理解我們不對正在進行的調查做進一步評論」。

寶馬集團董事長齊普策對此表示，歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策。加徵關稅將會阻礙歐洲車企的發展， 同時也會損害歐洲自身利益。「貿易保護主義勢必引發連鎖反應： 以關稅回應關稅， 以孤立取代合作」， 「 寶馬集團堅定不移地擁護自由貿易」。

至於歐洲其他國家的態度，據香港01報導，西班牙、義大利等表示支持，匈牙利經濟部則發聲明稱「我們不同意歐洲對中國電動車製造商徵收懲罰式關稅的殘酷懲罰」，保護主義不是解決辦法。電動車普及率高的歐洲國家挪威則稱不會跟隨歐盟這項措施。

另據德國之聲引述位於科隆的經濟研究所（IW）針對約800家工業界或工業相關服務業企業進行的一項調查顯示，在歐盟執委會認定中國電動汽車受到不公平補貼的前提下，超過80%的企業認為對中國電動汽車加徵關稅「合理」或「部分合理」。

這項民調還顯示，在接受調查的約350家有中國競爭對手的公司中，近80%表示他們的同類型產品價格被壓低。逾1/3企業甚至表示，中國競爭對手的產品價格比他們便宜30%以上。