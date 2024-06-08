美駐中大使稱「中不再是聽話夥伴」？網疑中媒局部翻譯

美國駐中大使伯恩斯。（美國亞洲協會視頻截圖）

美國駐中國大使伯恩斯6日在紐約亞洲協會演講並與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)對談，伯恩斯說中國在過去20年間發生巨變，但稱「美中將和平競爭」。對此，具官方色彩的中媒，以「伯恩斯：中國不再是當年那個聽話的合作夥伴了」為題作相關報導，批美大使為打壓中國開脫。但有網友質疑，稱「這些局部翻譯」的報導並不可信。

綜合「長安街知事」、觀察者網報導指出，伯恩斯以「美中競爭」為題發表演講時，甩出一個相當離譜的論調。

報導稱，「美國在霸權思維下天天打著所謂『國家安全被威脅』旗號打壓中國、無憑無據說『幕後支援俄羅斯 』汙蔑中國。結果，這位大使倒是惡人先告狀，怪罪稱是中國立場愈來愈咄咄逼人」，不再是20年前那個聽話的合作夥伴，逼得美國不得不推出一系列限制措施。」

對此，「長安街知事」評論指伯恩斯「賊喊捉賊、倒打一耙」。據了解，中國外交部發言人林劍此前明確表示，伯恩斯有關表態偏離中美元首舊金山 會晤達成的重要共識，違背舊金山會晤精神，無助於推動雙邊關係健康穩定發展，也不符合中美相處正確之道。