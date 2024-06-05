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劉建超：中國式現代化需要「和平穩定外部環境」

記者廖士鋒／即時報導
中共中聯部長劉建超在萬壽國際安全研討會上指出，「中國的發展離不開世界和平」。（取自中聯部官網）
中共中聯部長劉建超在萬壽國際安全研討會上指出，「中國的發展離不開世界和平」。（取自中聯部官網）

中國中聯部長劉建超在一場針對「泛安全化」議題的研討會中，強調了「以中國式現代化推進民族復興、強國建設的偉業，更需要一個和平穩定外部環境」的立場，作為對外關係的最新表態。

根據中聯部新聞辦官方微信公眾號消息，6月5日第三屆萬壽國際安全研討會在北京開幕，劉建超在會議中發表主旨演講，提到上述說法。他強調「中國的發展離不開世界和平」，指出「以中國式現代化推進民族復興、強國建設的偉業，更需要一個和平穩定外部環境」。

這場由「中國人民爭取和平與裁軍協會」（和裁會）舉辦的研討會，主題為「泛安全化的世界：怎麼看？怎麼辦？」。劉建超的主旨演講中，指出當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，傳統與非傳統安全威脅疊加，他還特別點出「人工智慧、氣候變化、太空極地等帶來『潛在挑戰』」。

劉建超並表示，一些國家以應對安全風險和挑戰為由，泛化安全概念、模糊安全邊界、進一步激化了全球安全複雜緊張態勢。「泛安全化」加劇全球安全困境，嚴重破壞了國際安全秩序，更使世界籠罩上新的戰爭陰雲。他呼籲要樹立共同安全的理念，尊重每一個國家的核心利益，照顧每一個國家的合理安全關切，實現真正持久的共同安全、普遍安全。

公開資料顯示，萬壽國際安全研討會創辦於2018年6月，第二屆於2019年7月舉行，兩次會議都由時任中聯部長宋濤出席致詞，今年則是疫情後首度恢復舉辦，有來自20多個國家和國際組織的60餘名國際安全問題專家參與。

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