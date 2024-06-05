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王毅會土耳其外長再提俄烏衝突6共識 強調是最大公約數

特派記者陳政錄、陳湘瑾／北京5日電
中國外交部長王毅（右）4日與土耳其外交部長費丹在北京共同會見記者。（取材自中國外交部官網）
中國外交部長王毅（右）4日與土耳其外交部長費丹在北京共同會見記者。（取材自中國外交部官網）

中國外交部長王毅4日在北京與土耳其外交部長費丹舉行會談，王毅強調，中土雙方要反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」，維護全球供應鏈產業鏈穩定。王毅會後就俄烏局勢稱，歡迎更多國家支持並加入中國和巴西日前發布的「六點共識」，強調這是應對局勢的最大公約數。

王毅會後在會見記者時指出，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

王毅稱，土耳其方面對六點共識也表示歡迎，並指在一周內已有45個國家透過不同方式對六點共識作出積極回應，其中有26個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。

此外，瑞士將在6月15日至16日主持烏克蘭和平高峰會，中國外交部5月31日表示，因會議安排與中方普遍期待仍存在明顯差距，中方難以參與。王毅4日表示，在烏克蘭問題上，中國的立場就是勸和促談。

針對中方不參加烏克蘭和平峰會，王毅說，「當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。」 

王毅 烏克蘭 供應鏈

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