受制裁後 俄聯邦儲蓄銀行：中國分行開業按計劃進行

受制裁影響，俄羅斯國營「聯邦儲蓄銀行」董事會第一副主席維佳金（Alexander Vedyakhin）表示，在中國開設分行的進程按照既定的時間表和規程進行，正與中國國家金融監督管理總局積極合作。(取自俄羅斯衛星通訊社微博)

俄烏戰爭已持續兩年多，西方國家對俄羅斯 實施連串制裁，俄羅斯國營「聯邦儲蓄 銀行」（Sberbank）也是受制裁對象之一，因此關閉全球多地辦事處。近日，該行董事會第一副主席維佳金（Alexander Vedyakhin）在聖彼得堡國際經濟論壇前夕表示，在中國開設分行的進程按照既定的時間表和規程進行，正與中國國家金融監督管理總局積極合作。

俄羅斯衛星通訊社報導，維佳金透露，「我們正在與中國國家金融監督管理總局積極合作，進程按照既定規程進行。我想說的是，所有規定的截止日期都得到了遵守，只是中國同行規定的期限很長，但我們正在按日程進行。」

目前，只有一家俄羅斯銀行獲得在中國境內經營銀行業務的許可，即是俄羅斯外貿銀行（VTB），分行位於上海，並在北京設有代表處。

俄國 聯邦儲蓄銀行2023年宣布計畫在中國開設分行，阿爾法銀行也有這樣的意向。界面新聞2022年12月報導曾指出，維佳金當時稱，該行希望於2023年底前在中國開設分行，「正在積極與中國監管機構溝通，文件已經提交」。而受制裁影響，俄國聯邦儲蓄銀行計畫於2023年第一季關閉駐阿聯酋辦事處。

另，俄羅斯衛星通訊社2023年曾引述俄羅斯阿爾法銀行新聞處消息稱，「阿爾法銀行董事會決定在中國北京和上海設立兩家分行。阿爾法銀行將在近期內將向中央銀行發送相關文件」。此前，阿爾法銀行為進口商和出口商推出與中國合作的服務。

阿爾法銀行大中型企業總監沃耶伊科夫當時稱，「阿爾法銀行在外貿領域一直處於領先地位，發展對華業務對我們具有重要戰略意義，開設分行是我行戰略的合理延續。」

據了解，俄烏戰爭後，俄羅斯遭受西方國家實施一連串制裁措施，其中俄國聯邦儲蓄銀行也是受制裁對象之一。該銀行無法使用國際轉帳系統SWIFT，主要相關職員也受到西方國家的制裁。