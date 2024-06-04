南韓大邱市長盼中贈送大熊貓 網友罵翻：取消無償制已40多年

南韓大邱市長請求中國贈送一對大熊貓，話題登上微博熱搜。圖為享用美食的成都大熊貓。(中新社)

中國似乎又打算開啟「熊貓外交」，華盛頓國家動物園 上月29日與中國駐美大使謝鋒共同宣布，年底將喜迎一對大熊貓。也許受到上述消息鼓舞，南韓 大邱市長請求中國贈送一對大熊貓，話題登上微博 熱搜，有網友表示，中國取消無償贈送大熊貓已40多年，若真的送去國寶，「幾年後就說熊貓是韓國的了」。事件發酵後，大邱市當局澄清：從未要求中方贈送大熊貓，而是請求租借。

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極目新聞報導，據中國駐南韓大使館消息，5月31日，中國駐南韓大使邢海明訪問大邱廣域市會見洪準杓市長。洪準杓在會見中表示，大邱高度重視對華交流合作，他不久前成功訪問了中國成都。大邱日前開建「大邱大公園」，預計2027年完工，大邱市民熱切期盼能「請來」中國國寶大熊貓。據韓媒此前報導，在5月8日進行的「大邱大公園」動工儀式上，洪準杓就曾表示，將與中方協商，力爭「讓大熊貓落戶」。

相關話題3日登上微博熱搜第一位，引發熱烈討論，不少轉發的中國博主、網民批評南韓「要求過分」、「無恥至極」。

對於大邱市長提出的「贈送」一說，曾有專業人士介紹稱，新中國成立以來，中國一共向9個國家贈送過23隻大熊貓。最早的一隻是在1957年贈送給蘇聯的。但由於大熊貓物種數量稀少，再加上外交關係方面的考量，不可能無休止地將熊貓送出去，所以中國於1982年之後停止贈送大熊貓，改為「租借」和「巡展」。

其後，為更好地保護大熊貓，「租借」協議又得到更新，1994年，中國與國際動物保護機構達成協議：中國可以將一對健康、有繁殖能力的大熊貓送至其他國家進行為期10年的合作研究，其間繁殖的後代歸中方所有。

此前為鞏固中韓睦鄰友好，中國大熊貓「愛寶」和「樂寶」於2016年3月開啟15年旅韓生活，後於2020年7月20日誕下「福寶」，牠是首隻在韓自然繁育誕生的大熊貓，深受當地民眾喜愛。4月3日，「福寶」歸國，目前牠在四川老家適應良好。此前，福寶即將回國的消息一經發出，愛寶樂園遊客日均訪問量超過8000人次，許多南韓人表達了他們對福寶的戀戀不捨。

自由亞洲電台報導，「韓聯社」確實在5月31日報導「大邱市長會見中國駐韓大使請求中方贈送大熊貓」，但已作出修正，將內容改為「要求中方租借大熊貓」。亞洲事實查復實驗室向大邱市查證，對方回覆，該市從未要求中方「贈送」大熊貓，而是請求租借。