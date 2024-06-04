中國想殺價、雙方談不攏 與俄羅斯天然氣管道合作傳觸礁

中俄一項大型天然氣管道協議傳出已擱淺。圖為位於河北唐山的天然氣壓氣站，該壓氣站是將來自俄羅斯的天然氣過濾、增壓後，供應京津冀地區。（新華社）

中俄一直都是親密的「好兄弟」，在俄烏戰開啟後，中國一直暗助俄羅斯 ，普亭 連任成功後也立刻前往中國進行拜訪，並與習近平簽訂「中俄建交75周年聯合聲明」，會深化軍事協作能力、擴大聯合軍演的規模。但中俄在「西伯利亞力量2號」天然氣 管道項目上的合作，近日被指觸礁。

綜合英國金融時報、法廣網報導，中國疑要求俄羅斯以國內價格出口燃氣，雙方尚未就價格和供應量達成一致，中方要求被俄方認為不合理。中國外交部發言人毛寧3日對此未正面回應，僅重申中俄兩國元首的「深化利益交融」共識。

中俄早在2015年曾就增建「西伯利亞力量2號」管線達成原則性供氣協議，惟項目至今未落實。

據了解，俄羅斯國內的天然氣價格獲得政府的補助，相較之下較為低廉，但中國要求俄羅斯出口的天然氣價格接近俄羅斯國內的價格，同時僅承諾購買該管道計畫年輸送量500億立方米天然氣中的一小部分。過低的價格與少量的需求，導致相關協議的達成日期延宕。

「西伯利亞力量2號」天然氣管道全長2600公里，每年將500億立方米天然氣從俄北部經蒙古輸送到中國。

對於「西伯利亞力量2號」談判是否觸礁，毛寧3日稱：「尋找兩國利益匯合點，深化利益交融，實現彼此成就是中俄兩國元首的共識。我們願同俄方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，不斷深化兩國全方位互利合作。」

俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一表示，俄羅斯將與中國就能源供應問題達成所有必要協議，談判仍繼續。