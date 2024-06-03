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中國、阿聯聲明涉「爭議3島」伊朗傳召中駐德黑蘭大使抗議

記者賴錦宏／北京3日電
阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（右）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為穆罕默德舉行歡迎儀式。(新華社)
阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（右）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為穆罕默德舉行歡迎儀式。(新華社)

伊朗塔斯尼姆通訊社2日報導，伊朗外交部傳召中國駐德黑蘭大使，以抗議中國與阿拉伯聯合大公國（阿聯）早前在聲明內涉及具主權爭議3島的內容。

路透報導指出，3島為Abu Musa、Greater與Lesser Tunb，伊朗與阿聯均稱擁有它們的主權。這3島自1971年起由伊朗控制。

根據中方所發布的「中華人民共和國和阿拉伯聯合大公國聯合聲明」，其中，第12項指出，雙方強調在涉及彼此主權、獨立、領土完整、安全以及和平解決爭端等問題上繼續堅定相互支持，反對以任何形式干涉他國內政、侵犯他國主權；應尊重睦鄰友好原則，照顧雙方重大和共同利益。

此外，在聯合聲明第26項表明，中方支持阿聯旨在根據國際法準則通過雙邊談判以和平解決「3島問題」的努力，從而根據國際法理解決該問題。

另據中國外交部2日公布，中國和阿聯願在國防、軍事和安全領域展開經驗交流，以提升兩國軍事和安全機構人員能力，未來並將進行更多聯合訓練。

為加強兩國之間的全面戰略夥伴關係，阿聯總統穆罕默德5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。

中國外交部官網2日公布了兩國聯合聲明的47點全文，除了雙邊會談當天已對外公開的貿易、基礎設施、拓展資訊科技、人工智慧、數位經濟、新能源、執法安全和人文交流等領域合作，聯合聲明還包括國防和醫學等領域的合作內容。

在能源方面，兩國同意探索在原油儲備方面的合作，鼓勵和支持中阿企業在可再生能源、石油、天然氣、石化、戰略石油儲備、氫能和氨能等方面加強協調。

兩國還計畫在核能項目上進行合作，包括建設核電站和更多的研發。

據報導，北京和阿聯軍事合作越趨密切，去年8月解放軍首次與阿聯舉行空軍聯合演訓「獵鷹盾牌—2023」，外界將北京此舉視為對抗美國在波灣地區的影響力。

北京同年並簽署向阿聯出口新一代輕型戰鬥攻擊教練機的協議。

阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（左）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近...
阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（左）5月30至31日訪問中國，並與中國國家主席習近平會談。(新華社)

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