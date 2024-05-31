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維護國家利益 中出口管制航空航天技術零件

記者陳湘瑾／綜合報導
中國商務部對航空航天技術零件實施出口管制。圖為29日發射的谷神星一號海射型遙二運載火箭。（取材自人民網）
中國商務部對航空航天技術零件實施出口管制。圖為29日發射的谷神星一號海射型遙二運載火箭。（取材自人民網）

中國商務部30日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術等實施出口管制

商務部、海關總署、中央軍委裝備發展部30日發布關於對有關物項實施出口管制的公告，據「中華人民共和國出口管制法」、「中華人民共和國對外貿易法」和「中華人民共和國海關法」相關規定，經國務院、中央軍委批准，決定對下列物項實施出口管制。

公告指出，滿足以下特性的物項，未經許可不得出口：航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術；燃氣渦輪發動機/燃氣輪機製造相關裝備及軟件及技術；航天服面窗相關裝備及軟件及技術；超高分子量聚乙烯纖維相關物項。

以航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件來說，包括用於研發生產所列物項的技術及其載體，包括設計圖紙、工藝規範、工藝參數、加工程序、仿真數據等，也都屬於管制範圍。

公告顯示，若出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形，會由大陸商務部或海關等部門，依照相關法律法規給予行政處罰。構成犯罪者，則依法追究刑事責任。

公告將從2024年7月1日起正式實施。

商務部新聞發言人表示，相關政策不針對任何特定國家和地區。出口符合相關規定將予以許可。該發言人表示，中國政府堅定維護世界和平和周邊地區穩定，保障全球產業鏈供應鏈安全，促進合規貿易發展。同時，反對任何國家和地區利用來自中國的管制物項，從事損害中國國家主權、安全、發展利益的活動。

商務部 華人 國務院

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