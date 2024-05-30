中阿論壇罕見5元首與會 習：以哈衝突傷亡慘 應立即停火

習近平在人民大會堂東門外廣場為埃及總統塞西舉行歡迎儀式。( 新華社)

「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議今在北京舉行，中國國家主席習近平 昨與出席會議開幕式的埃及總統塞西會談時表示，以哈衝突造成巴勒斯坦 大量無辜平民傷亡，加薩 人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心；當務之急是立即停火止戰。中媒分析，四位阿拉伯國家元首首度同時出席此次部長級會議實屬罕見，中媒分析稱「分量相當重」，顯示對此論壇的重視。

來源：玉麒麟

習近平昨在北京人民大會堂與出席此次論壇開幕式並進行國是訪問的埃及總統塞西會談時表示，目前世界百年變局加速演進，世界面臨一系列重大問題與挑戰。中方支持埃及在國際和區域事務中發揮更大作用，願同埃方進一步密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊平台的協調配合。

據中國外交部網站，塞西表示，中東地區深陷危機。埃方期待同中方進一步深化全面戰略夥伴關係，並努力促進區域和平穩定。埃方恪守一個中國原則，堅定支持中國實現國家完全統一。

雙方還就以哈衝突交換意見。習近平指出，本輪以哈衝突當務之急是立即停火止戰，避免衝突外溢衝擊地區和平穩定，防止更嚴重的人道危機。他強調「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的根本出路，中國堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。塞西表示，埃方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終主持公道，堅持正義立場，願同中方保持密切溝通，推動加薩地區緊張局勢盡快緩解。

兩國元首並共同見證簽署關於推動共建「一帶一路」合作規畫、科技創新、投資與經濟合作、檢疫等領域多項雙邊合作文件，發表兩國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。

觀察者網報導，巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼西亞總統賽義德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問並出席「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議開幕式，十次中阿合作論壇部長級會議以來，四位阿拉伯國家元首同期到訪並出席部長會開幕式尚屬首次。

中國國際問題研究院發展中國家研究所研究員董漫遠認為，美國對阿拉伯國家的影響力持續減弱之際，「五國元首共同出席部長級會議開幕式，可以說分量相當重。」寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春說，中阿五位元首共同出席部長會開幕式實屬罕見，顯示中阿對論壇愈來愈重視。