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紐時：美歐追趕中國 仿效北京政策 發展半導體等產業

編譯馮克芸／綜合報導
中國清潔能源產業遙遙領先，是因為善於利用政府和銀行業所有槓桿拉抬。圖為山東省一個太陽能和風力發電廠。（美聯社）
中國清潔能源產業遙遙領先，是因為善於利用政府和銀行業所有槓桿拉抬。圖為山東省一個太陽能和風力發電廠。（美聯社）

紐約時報27日報導，如今在電動車、太陽能板等領域，美國和歐洲努力追趕中國，中國的產業政策之所以能夠如此遙遙領先，原因是他們非常善於利用政府和銀行業的所有槓桿，全力拉抬。而如今拜登總統和歐洲一些國家領導人決心發展本國半導體、電動車、電池等的製造能力時，採用了中國培育產業的一些政策。專家說，那些辦法可能很浪費，但很成功。

紐時說，中國如今在工業上的領先地位，得益於數十年來利用一黨制國家的力量，拉抬政府和銀行業的所有槓桿，同時鼓勵民營企業之間瘋狂競爭。以太陽能板和電動車為例，中國的製造能力是建立在先前對化工、鋼鐵、電池和電子產業的培育，以及對鐵路、港口和高速公路的大量投資之上。

根據美國戰略與國際研究中心的分析，從2017年到2019年，中國在產業支持方面的支出，占國內生產總值的比率高達1.7%，是其他國家的兩倍多。這些支出包括國有銀行提供的低成本貸款，以及省級政府提供的廉價土地，但卻幾乎不指望受援助的企業能立即實現獲利。

與此同時，美國和其他國家還指控，中國規避國際貿易規範、參與盜竊智財權、使用強迫勞力等。

上述這因素加在一起，使中國如今有能力，向競爭對手國大量供應低成本電動車、太陽能板、鋰電池。

研究太陽能產業的威斯康辛大學公共政策教授內梅特（Gregory Nemet）說，像中國這樣做大，有其巨大的規模經濟效益，「當投資導致產能過剩，抑制中國企業的獲利能力時，中國願意承受損失。」

紐時指出，美歐和其他富裕國家現在正瘋狂追趕，希望糾正自己過去在產業政策上的失誤，並學習中國成功的經驗。例如拜登和歐洲一些國家領導人決心發展本國半導體、電動車、電池等領域製造能力時，就採用了中國培育產業的一些政策。

拜登前助手、現任休利特基金會經濟與社會計畫主管的哈里斯（Jennifer Harris）說，中國在全球關鍵製造業的崛起，顯示國家產業政策的潛力及威力。

在一些中國經濟學家看來，美歐抱怨不公平，正顯示他們政府失敗。

電動車 拜登 投資

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