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「口中有口 點點大」啥意思？解放軍貼字謎 網猜這2字

記者賴錦宏／綜合報導
解放軍東部戰區在對台軍演結束後，26日於微博發布一則頗字謎。（取材自解放軍東部戰區微博）
解放軍東部戰區在對台軍演結束後，26日於微博發布一則頗字謎。（取材自解放軍東部戰區微博）

在結束兩天「封島軍演」後，解放軍東部戰區26日晚間發布一則字謎：「口中有口、點點大」，並稱這是給「熊小孩」出的一個難一點的字謎。這個字謎究竟是什麼意思？

據金羊網報導，中國網友對此紛紛給出答案：「口中有口」乃是「回」字；「點點大」則是「头」字（「頭」的簡體字），意思就是「趕緊回頭」，是喊話台灣盡快認祖歸宗，回歸中華大家庭的懷抱。

報導並稱，這是中國軍方宣傳當中，首次將台灣和台灣人稱為「熊孩子」。

還有網友稱，這字謎就如同「懸崖勒馬，回頭是岸」的警世名言。中華傳統是，不聽話的「熊孩子」總會經歷一些挫折與教訓。如不及時回頭，恐怕就要淚流滿面了！

此外，解放軍23日起連續兩日舉行「圍台軍演」，軍演24日結束當日，中國海事局發布消息稱，一艘逾4000噸拖船「聯合啟瑞」號在東海沉沒，但未公布沉船原因，引發外界關注。

公開資料顯示，「聯合啟瑞」號船長82.1米，船寬20米，是超過4000噸的錨作拖輪，承擔拖船、打撈等任務。為福建聯合海洋工程有限公司旗下船舶，曾在多個海域完成過工程作業任務。

「聯合啟瑞」號沉沒時間引發關注，因23、24日解放軍正在進行對台軍演。雖然「聯合啟瑞」沉沒的位置不在軍演範圍，仍引發不少中國網友熱議。

中國專家稱，「聯合啟瑞」號是半潛船技術特殊，可用於承載大型設備，但聯合啟瑞號尺寸...
中國專家稱，「聯合啟瑞」號是半潛船技術特殊，可用於承載大型設備，但聯合啟瑞號尺寸小，不適用於軍事目的。（取材自百度百家號）
解放軍圍台演習期間，中國海事局發佈消息，指一艘逾4000噸的拖船「聯合啟瑞」號在...
解放軍圍台演習期間，中國海事局發佈消息，指一艘逾4000噸的拖船「聯合啟瑞」號在東海沉沒，但未公佈沈船原因，引發外界關注。（取材自微博）

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