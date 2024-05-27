中美第二輪海洋事務磋商 中國警告勿介入海上爭議

在日前舉行的第二輪中美海洋事務磋商，北京警告美國不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議。（美聯社）

中國外交部周二上午發布新聞稿稱，第二輪中美海洋事務磋商本月24日以視訊形式舉行。北京警告美國不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，並要求美方立即停止支持縱容台獨勢力，把不支持台獨的承諾落到實處。

新聞稿指出，本輪磋商由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與美國國務院 中國事務協調員、東亞局助卿幫辦藍墨客共同主持會議。

新聞稿稱，雙方圍繞海上形勢及有關涉海問題交換意見，同意保持對話溝通，避免誤解誤判，管控海上風險。中方對美方在中國周邊海域侵權挑釁行徑表達嚴正關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不要插手介入中國與鄰國之間的海上爭議，不要拉幫結派「以海制華」，不要破壞地區和平穩定。

北京並強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方涉海對話的重要基礎。台獨是破壞台海和平穩定的最大威脅。美方應立即停止支持縱容台獨勢力，把不支持台獨的承諾落到實處。

首輪中美海洋事務磋商是2023年11月3日在北京舉行，同樣由洪亮與藍墨客共同主持。根據中國外交部當時發布的新聞稿，中美圍繞海上形勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

在首輪中美海洋事務磋商後，中國外交部的新聞稿僅提及南海問題，並未提到台海情勢。