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覆蓋歐亞全境 中歐班列累計開行擴至9萬列

中國新聞組╱北京27日電

5月25日8時40分，隨著X8157次中歐班列（西安—馬拉舍維奇）從西安國際港站開出，中歐班列累計開行9萬列。

新華社報導，根據中國國家鐵路集團有限公司消息，截至目前，中歐班列共發送貨物超870萬標箱、貨值超3800億美元，通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境。

中國國鐵集團貨運部負責人介紹，近年來，國鐵集團持續提升中歐班列運行品質和效率，著力打造具有強大輻射力、帶動力和影響力的國際物流品牌，有力保障了國際產業鏈供應鏈穩定，為服務高質量共建「一帶一路」、促進中歐經貿往來注入新動能。

開行規模不斷擴大。2016年至2023年，中歐班列年開行數量由1702列增加到超1.7萬列；年運輸貨值由80億美元提升至567億美元；運輸貨物品類擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、日用百貨等5萬餘種。2023年以來，電動汽車、鋰電池、太陽能產品「新三樣」成為中歐班列運量新的增長點。

通道能力持續擴充。在中國，一批鐵路口岸站、發運站擴能改造及鐵路通道改善項目先後實施，經六大口岸出境的三條運輸主通道運輸能力大幅提升，時速120公里圖定中歐班列運行線已達87條。在境外，義烏、烏魯木齊等地至土耳其伊斯坦堡、義大利薩萊諾等地的跨裏海、黑海中歐班列陸續開行，「暢通高效、多向延伸、海陸互聯」的境外通道網絡格局日益成熟。

運行品質穩步提升。時速120公里中歐班列最大編組輛數和牽引質量分別提高到55輛、3000噸，單列平均運量較開行之初提升34%以上，中國與歐洲間鐵路運輸時間較開行之初普遍壓縮5天以上。西安至德國杜伊斯堡、成都至波蘭羅茲等全程時刻表中歐班列穩定開行，全程運輸時效較普通班列大幅壓縮。

「隨著中國經濟持續回升向好和中歐貿易不斷增長，中歐班列的運輸需求將繼續保持高位運行。」這位負責人說，下一步，將推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全的方向發展，為促進中國外貿發展、服務高水平對外開放提供有力運輸服務保障。

義大利 一帶一路 供應鏈

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