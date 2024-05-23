我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 至少4死、多人受傷

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

中國公布此次軍演將動用哪些武器 揚言要「箭雨清獨」

記者謝守真／即時報導
解放軍東部戰區23日揭露「聯合利劍－2024A」演習將動用那些「越海殺器」。（取自中共東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區23日揭露「聯合利劍－2024A」演習將動用那些「越海殺器」。（取自中共東部戰區微信公眾號）

在解放軍東部戰區宣布位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習後，東部戰區隨後還透露這次軍演將動用的武器裝備，包括：殲-20、殲-16、0520型飛彈驅逐艦、071型船塢登陸艦、東風導彈，以及箱式遠程火箭炮，並揚言要以這些「越海殺器」，「劍鋒瞰獨」、「鐧鏈鎖獨」、「箭雨清獨」。

共軍東部戰區微信公眾號23日上午發布題為「劍指『台獨』！東部戰區發布組合海報『越海殺器』」的圖文和影片，強調「台獨」與台海和平水火不容，解放軍東部戰區23日進行「聯合利劍—2024A」演習，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，並稱「戰區官兵長纓在手、嚴陣以待」。

東部戰區並稱，「鍛造青雲箭，習研殺手鐧，熱血報家國，逆風亮長劍」，同時強調，「劍指『台獨』的殺『獨』神器已就位」。

值得注意的是，東部戰區透露此次對台軍演也將再度動用「東風導彈」。公開資料顯示，中共東風系列飛彈可以覆蓋近程、中程、遠程目標。在2022年8月共軍對台「環島軍演」中，台灣國防部曾發布，中共曾在8月4日下午發射東風系列彈道飛彈計11枚。

日本媒體事後則報導，日本防衛省也證實，共軍在當日15時至16時（日本時間）發射9枚彈道飛彈，其中5枚導彈還落在位於日本波照間島西南方的專屬經濟海域（EEZ），引發日方抗議。

當時共軍有數枚彈道飛彈穿越台灣上空飛行，為共軍首度發射彈道飛彈飛越台灣上空。

解放軍東部戰區透露，此次軍演將會再度動用東風導彈。（取自中共東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區透露，此次軍演將會再度動用東風導彈。（取自中共東部戰區微信公眾號）
共軍此次軍將出動071型船塢登陸艦。（取自中共東部戰區微信公眾號）
共軍此次軍將出動071型船塢登陸艦。（取自中共東部戰區微信公眾號）

共軍 彈道飛彈 日本

上一則

中國軍演涵蓋金馬水域 專家研判恐有大規模實彈射擊

延伸閱讀

賴清德兩國論後中國對台軍演 林郁方：大陸豁出去了

賴清德兩國論後中國對台軍演 林郁方：大陸豁出去了
中國宣布對台軍演 BBC：慣用「灰色地帶戰術」 逐步削弱台灣戰力

中國宣布對台軍演 BBC：慣用「灰色地帶戰術」 逐步削弱台灣戰力
中國軍演涵蓋金馬水域 專家研判恐有大規模實彈射擊

中國軍演涵蓋金馬水域 專家研判恐有大規模實彈射擊
後面會不會B、C... 台學者：「聯合利劍—2024A」軍演就是武力犯台全演練

後面會不會B、C... 台學者：「聯合利劍—2024A」軍演就是武力犯台全演練

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
十二星座誰最來者不拒？水瓶有博愛精神、這星座「妖魔鬼怪也能包容」

十二星座誰最來者不拒？水瓶有博愛精神、這星座「妖魔鬼怪也能包容」
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家