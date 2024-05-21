菲控中破壞南海生態 促開放黃岩島允國際監督

菲律賓漁民展示波紋唇魚。(取材自環球網)

菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開要求北京開放黃岩島供國際第三方監督。對於菲指控破壞南海環境一事，環球網記者實地調查，發現菲漁民非法捕撈、盜採珍稀物種，菲律賓政府對盜挖、盜捕管理能力薄弱，才是真正的生態殺手。

路透報導，菲國國家安全發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，菲國當局十分關切南海當前情況，內部的共識日增，認為有需要就中國在南海的破壞行為提起訴訟，包含傷害海域珊瑚礁與非法捕撈區域內魟魚、海螺、海龜和瀕臨絕種的巨蚌。

中國駐菲律賓大使館 未立即回應記者的置評要求，但中方曾再三否認破壞南海珊瑚礁。

馬拉雅說，如果中方真的相信自己所說，那麼就「開放黃岩島讓國際監督，而且必須是由第三方監督」。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島，後續海牙仲裁法庭於2016年裁決，中國宣稱擁有南海90%領海「不具備國際法依據」，被菲律賓視為一大勝利。中國則拒絕承認這項裁決，另也多次否認破壞珊瑚礁。

環球時報報導，對於菲國指控中國破壞南海海域一事，記者實地調查漁業發現，菲律賓捕魚技術滯後、法律法規缺位、執法能力不足導致漁業野蠻生長，菲律賓當局在南海生態保護上也為學界詬病已久。

走訪馬尼拉市內打卡勝地Dampa海鮮市場，商販面對遊客詢問，興奮秀出珍稀魚種蘇眉魚，該魚學名為波紋唇魚，是生活在南海諸島的一種珍稀魚類，世界自然保護聯盟也將其列為瀕危物種。

商販表示，目前體型較大的蘇眉魚已經沒貨，市場上只有小魚，他大方地展示一隻頭部呈現綠色和橙色網狀紋的幼體蘇眉魚。

在菲律賓，捕捉售賣珍稀魚類是一些漁民快速致富的門道。他們售賣的蘇眉魚捕自菲律賓南部的巴拉望島，一公斤售價為5500比索(約105美元)，折合人民幣約700元，而一位菲律賓漁民平均月收入卻只有3000比索。