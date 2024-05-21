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菲控中破壞南海生態 促開放黃岩島允國際監督

中國新聞組／北京21日電
菲律賓漁民展示波紋唇魚。(取材自環球網)
菲律賓漁民展示波紋唇魚。(取材自環球網)

菲律賓與中國在南海爭端升溫，菲國指控中國破壞南海海域環境，20日公開要求北京開放黃岩島供國際第三方監督。對於菲指控破壞南海環境一事，環球網記者實地調查，發現菲漁民非法捕撈、盜採珍稀物種，菲律賓政府對盜挖、盜捕管理能力薄弱，才是真正的生態殺手。

路透報導，菲國國家安全發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，菲國當局十分關切南海當前情況，內部的共識日增，認為有需要就中國在南海的破壞行為提起訴訟，包含傷害海域珊瑚礁與非法捕撈區域內魟魚、海螺、海龜和瀕臨絕種的巨蚌。

中國駐菲律賓大使館未立即回應記者的置評要求，但中方曾再三否認破壞南海珊瑚礁。

馬拉雅說，如果中方真的相信自己所說，那麼就「開放黃岩島讓國際監督，而且必須是由第三方監督」。

中國2012年從菲律賓手中奪走黃岩島，後續海牙仲裁法庭於2016年裁決，中國宣稱擁有南海90%領海「不具備國際法依據」，被菲律賓視為一大勝利。中國則拒絕承認這項裁決，另也多次否認破壞珊瑚礁。

環球時報報導，對於菲國指控中國破壞南海海域一事，記者實地調查漁業發現，菲律賓捕魚技術滯後、法律法規缺位、執法能力不足導致漁業野蠻生長，菲律賓當局在南海生態保護上也為學界詬病已久。

走訪馬尼拉市內打卡勝地Dampa海鮮市場，商販面對遊客詢問，興奮秀出珍稀魚種蘇眉魚，該魚學名為波紋唇魚，是生活在南海諸島的一種珍稀魚類，世界自然保護聯盟也將其列為瀕危物種。

商販表示，目前體型較大的蘇眉魚已經沒貨，市場上只有小魚，他大方地展示一隻頭部呈現綠色和橙色網狀紋的幼體蘇眉魚。

在菲律賓，捕捉售賣珍稀魚類是一些漁民快速致富的門道。他們售賣的蘇眉魚捕自菲律賓南部的巴拉望島，一公斤售價為5500比索(約105美元)，折合人民幣約700元，而一位菲律賓漁民平均月收入卻只有3000比索。

報導指出，這種半遮半掩的交易模式也發生在中國列為一級保護動物的海底貝類硨磲。知情人士指出，這些珍稀物種在菲律賓法律也是禁止售賣，但是如果找到了黑市交易商，他們會按照訂單去收貨或是挖採。

在遠離南海爭議地區的菲律賓棉蘭老島達沃市，海鮮市場中的商戶也在關注著菲海岸警衛隊...
在遠離南海爭議地區的菲律賓棉蘭老島達沃市，海鮮市場中的商戶也在關注著菲海岸警衛隊在南海爭議地區的行動。(取材自環球網)

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