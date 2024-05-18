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中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中國新聞組／北京18日電
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中國是否建造第四艘航空母艦受矚，解放軍海軍政治委員袁華智日前稱「很快就會有消息」，更引發猜測。美國「海軍新聞」網站報導，中國一艘新型航母在長江邊的造船廠裡祕密製造中，且該艘神祕航母與傳統航母不同，是世上首艘無人機專用的航母，其飛行甲板的大小比傳統航母小1/3至1/2。報導還分析，這艘新航母將讓中國能在遠洋使用大中型無人機，在未來的海戰中，發揮關鍵作用。

觀察者網引述「海軍新聞」報導，美國軍事觀察家薩頓（H. I. Sutton）15日刊登文章介紹，全世界都知道中國的前三艘航母--遼寧艦和山東艦已經服役，福建艦正在進行海試。但這艘新航母與前3艘不大相同，其可能是世界上第一艘專用固定翼無人機航母，該航母已於2022年12月下水，但直到現在仍披著神秘面紗。

薩頓稱，這艘新航母「隱藏在長江邊的一個造船廠裡，遠離上海的主要造船廠」。從衛星照片上看，這艘無人機航母採用雙體船設計，可以設置更大面積的飛行甲板。

該文章指，新航母的噸位比普通航母小，飛行甲板的長度和寬度約為美國海軍或中國海軍超級航母的1/3和1/2。儘管這種尺寸也勉強可以起降固定翼飛機，但它沒有採用斜角甲板設計，無法實現艦載機的同時起飛和降落。

文章說，新航母的整體布局具備典型航母特徵，飛行甲板可以方便地操作翼展約20米的飛機或無人機，比如「捕食者」級別的無人機。

報導引述美國「商業內幕」網站16日報導稱，華府智庫軍事專家戈爾茨坦（Lyle Goldstein）表示，現有無人機的航程相對較小，無法部署在遠離海岸線的地方，因此擁有一艘專用的無人機航母，將讓中國海軍在遠洋使用大中型無人機創造條件，並允許利用不同類型的無人機進行攻擊等複雜任務。

此外，另據中央社報導，中國國防部17日表示，福建艦8日完成首次出海試驗後，圓滿完成首次航行試驗且達到預期效果，將按既定計畫展開後續試驗。

福建艦海試期間，時值美國、菲律賓展開「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。有軍事評論指出，福建艦首航有向南海各方發出訊號之意，表明中國已做好戰鬥準備。對此，中國國防部發言人張曉剛17日表示，福建艦航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

國防部 遼寧艦 解放軍

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