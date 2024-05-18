中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中國是否建造第四艘航空母艦受矚，解放軍 海軍政治委員袁華智日前稱「很快就會有消息」，更引發猜測。美國「海軍新聞」網站報導，中國一艘新型航母在長江邊的造船廠裡祕密製造中，且該艘神祕航母與傳統航母不同，是世上首艘無人機專用的航母，其飛行甲板的大小比傳統航母小1/3至1/2。報導還分析，這艘新航母將讓中國能在遠洋使用大中型無人機，在未來的海戰中，發揮關鍵作用。

觀察者網引述「海軍新聞」報導，美國軍事觀察家薩頓（H. I. Sutton）15日刊登文章介紹，全世界都知道中國的前三艘航母--遼寧艦 和山東艦已經服役，福建艦正在進行海試。但這艘新航母與前3艘不大相同，其可能是世界上第一艘專用固定翼無人機航母，該航母已於2022年12月下水，但直到現在仍披著神秘面紗。

薩頓稱，這艘新航母「隱藏在長江邊的一個造船廠裡，遠離上海的主要造船廠」。從衛星照片上看，這艘無人機航母採用雙體船設計，可以設置更大面積的飛行甲板。

該文章指，新航母的噸位比普通航母小，飛行甲板的長度和寬度約為美國海軍或中國海軍超級航母的1/3和1/2。儘管這種尺寸也勉強可以起降固定翼飛機，但它沒有採用斜角甲板設計，無法實現艦載機的同時起飛和降落。

文章說，新航母的整體布局具備典型航母特徵，飛行甲板可以方便地操作翼展約20米的飛機或無人機，比如「捕食者」級別的無人機。

🚨 New drone carrier breaks cover in China

China has built the world's first dedicated drone (UAV) carrier. The ship has not been reported however and many of the circumstances surrounding it remain a mystery 🇨🇳

Scoop by @CovertShores https://t.co/C4Wh4DOCOt — Naval News (@navalnewscom) 2024年5月15日

報導引述美國「商業內幕」網站16日報導稱，華府智庫軍事專家戈爾茨坦（Lyle Goldstein）表示，現有無人機的航程相對較小，無法部署在遠離海岸線的地方，因此擁有一艘專用的無人機航母，將讓中國海軍在遠洋使用大中型無人機創造條件，並允許利用不同類型的無人機進行攻擊等複雜任務。

此外，另據中央社報導，中國國防部 17日表示，福建艦8日完成首次出海試驗後，圓滿完成首次航行試驗且達到預期效果，將按既定計畫展開後續試驗。

福建艦海試期間，時值美國、菲律賓展開「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。有軍事評論指出，福建艦首航有向南海各方發出訊號之意，表明中國已做好戰鬥準備。對此，中國國防部發言人張曉剛17日表示，福建艦航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。