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菲船闖黃岩島稱成功 中媒：差遠了 距50海里就裹足不前

記者黃國樑／綜合報導
菲律賓多艘船隻16日在黃岩島鄰近海域聚集，中國海警加強現場監視取證。(新華社)
菲律賓多艘船隻16日在黃岩島鄰近海域聚集，中國海警加強現場監視取證。(新華社)

15日意圖衝進中國黃岩島周邊12海里水域的菲律賓民間組織，16日宣布已成功完成預定目標任務。但中國官媒報導，相關知情人士表示，中國海上維權執法力量一直在中國黃岩島附近海域執行維權執法任務，但並未等來菲所謂民間組織的「衝闖」，實際上該組織漁船距離中國黃岩島還有50餘海里，距目標「差遠了」，菲組織單方面宣布「任務成功」並不屬實。

據菲媒報導，「這是我們的」組織這場侵權活動由五艘主船帶領，船上載有「這是我們的」組織成員、記者和外國觀察員等，100餘艘漁船跟隨，目標是衝闖進中國黃岩島周邊12海里以內。

環球時報報導，該組織16日宣布，該組織的「先頭部隊」在距離黃岩島50餘海里處向菲律賓漁民發放了燃料和其他援助，這項任務已經取得「勝利」。

報導指出，一位知情人士16日說，氣氛「烘托到位」了，但實際上人卻沒來。該組織在離中國黃岩島還有50餘海里的地方就龜縮不前了。菲律賓非法組織顯然受到了中國海警的強力震懾。

報導稱，該人士表示，中國海警於14日進行演練，15日到開始布設多條防線，菲「巴加凱號」（MRRV4410）公務船在攜帶多條菲漁船前行到距離中國黃岩島50餘海里的地方時，看到中國海警船就開始裹足不前，16日菲公務船開始帶著菲漁船向菲本土方向後撤，目前已後撤15海里。

報導稱，早早收場，卻單方面宣布任務成功，菲非法組織主打的就是「坑洞拐騙」。上述知情人士表示，菲方此舉顯示其聲明以及活動是典型的自吹自擂，虛假敘事，完全是透過造聲勢為自身謀利益。

據報導，目前中國海警正在中國黃岩島海域全時監控現場狀況，並有力維護國家主權。

中國外交部發言人汪文斌16日回應時表示，中方奉勸菲方正視事實，信守承諾，立即停止侵權挑釁，盡快回到透過談判協商妥處涉海分歧的正軌。如果菲方一意孤行，中方將採取必要措施，堅定捍衛自身合法權益。

數十艘菲律賓漁船赴黃岩島抗議。（美聯社）
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