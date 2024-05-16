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德、瑞典警告歐盟：別跟進美對中課重稅

中國新聞組／北京16日電
美國14日宣布對中國產品大幅提高關稅後，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）表示，歐盟必然要與美國共同對抗中國霸權。此為示意圖。（新華社）
美國14日宣布對中國產品大幅提高關稅後，義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）表示，歐盟必然要與美國共同對抗中國霸權。此為示意圖。（新華社）

美國大幅加徵對華電動車等產品關稅，引來歐洲盟友擔憂。德國和瑞典領導人認為廢除全球貿易不是好建議，必須考慮到與中國進行貿易的好處。但義大利則表態，認為應阻止更多中國傾銷商品湧入歐洲。中國外交部則回應，美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸。

綜合媒體報導，德國總理蕭茲稱，現時從中國進口的電動車當中，有半數涉及西方企業生產製造，強調中國與西方國家的貿易非常重要，「部分歐洲和北美製造商已經在中國市場取得了成功，在中國銷售他們的汽車，我們需要記住這一點。」

瑞典首相克里斯特森會晤到訪的德國總理蕭茲時指出，「就（徵收）關稅而言，我們一致認為，破壞全球貿易是一個壞主意。」克里斯特森表示：「你不應該天真，採購可能會因為各種原因而中斷，我們有充分的理由要求一個公平的競爭環境，但一場更廣泛的貿易戰會讓我們互相封鎖對方的產品，這不是德國和瑞典等工業國家應該走的道路。」

德國商界和政界均警告歐盟不要效仿美國。德國外貿聯合會警告說，美國不應成為歐盟的榜樣。美國提高關稅及其效果「非常值得懷疑」。中國可能採取的反制措施尤其可能對歐洲市場產生負面影響。最終一切都會變得更加昂貴，而輸家將是消費者和企業。

此外，就連美媒也不挺拜登政策，華爾街日報發表社評直言，拜登的做法勢必會擾亂美企供應鏈，最終大幅推高美國消費者和企業的成本，引發全球綠色貿易戰。

紐約時報亦稱，如今拜登政府加徵關稅的做法，遭到眾多經濟學家反對，「有美國官員聲稱，他們預計增加關稅不會導致產品價格上漲，但對於許多消費者而言，物價攀升的速度已快得令人不安。」

但義大利政府則持不同意見，認為歐洲也必須以關稅保護來對抗中國傾銷的產品，否則美國對中國設置愈多關稅壁壘，將導致中國過度生產的商品更變本加厲湧入歐洲。

報導指出，中國外交部長王毅指出，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，這是當今世界上最典型的霸道、霸凌。美方這一做法既損人又不利己。在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。

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