馬斯克旋風訪華後 特斯拉在中國加速運轉

圖為上海自由貿易試驗區臨港新片區拍攝的特斯拉上海超級工廠。(新華社)

美國電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克（Elon Musk）4月底旋風訪中後，特斯拉在中國市場加速運轉。特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發，這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。特斯拉上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，明年第一季實現量產。外界認為，特斯拉能源事業快速成長，未來成長速度甚至會超過電動車。

香港文匯報報導，特斯拉去年4月就與臨港新片區就該項目簽約，根據特斯拉微信公眾號當時的消息，投產後的產品提供範圍覆蓋全球市場。當年12月該項目在臨港新片區正式拿地簽約。

公開資料顯示，儲能超級工廠從去年確定投資 意向起也開始運用臨港新片區在工程建設領域新推出的項目服務包。所謂項目服務包，指的是在企業服務包基礎上針對項目視角和特定場景將全套服務體系前置嵌入到審批啟動前，把企業端、政府端的事項都塞進一個包，從項目出發制定節點流程圖。另外，項目總占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元人民幣（約2億美元），工廠臨近特斯拉上海超級工廠。

特斯拉在2015年宣布進軍能源事業，上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack，幫助電網運營商、公用事業公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多台Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。初期規畫年產商用儲能電池一萬台，儲能規模近40GWh。

路透分析指出，上海廠的設立，將幫助特斯拉更有效地利用中國的鋰鐵電池生產供應鏈 ，加速Megapack電池的生產並且同時降低成本。也讓特斯拉可以更快速的出貨。馬斯克也在x平台發文稱，「特斯拉在上海設立Megapack工廠來支應加州的Megapack工廠。」

特斯拉在中國市場加速運轉，通過中國國家汽車數據安全四項全部要求，之後計畫在中國推出全自動駕駛系統FSD。此次儲能項目獲批更是顯示特斯拉在可持續能源領域尋求更深入合作的意圖。

在本周舉辦的2024年全球貿易投資促進峰會上，特斯拉公司副總裁陶琳表示，中國一直是特斯拉極為重要的市場。「特斯拉在中國的員工超過99.99%都是中國人，特斯拉在中國的供應鏈超過95%以上都來自中國本土。我們信任中國團隊、信任中國的供應鏈、信任中國的合作夥伴，正是這種信任與合作，為中美兩國人民帶來了實實在在的利益。」