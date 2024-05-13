澳研究：中國App收集外國用戶數據 加強外宣

手機上Temu App和Temu的打折廣告。（路透）

美媒引述澳洲 戰略政策研究所一份調查報告指出，中國政府正在利用從Temu等熱門應用程序取得的數據，分析海外目標受眾的偏好、決策模式和社會趨勢，據此進一步加強海外宣傳的角度與方向。並稱研發這些應用程序的中國科技公司正在幫北京當局擴大海外影響力，藉由建立和維持對「中國敘事」的控制，尋求中國對全球信息生態系統的主導地位。

美國之音引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）5月發布一份題為「中國特色的真相與現實：協助中共 宣傳活動的系統構件」報告指出，中國中宣部和國家控制的宣傳單位與中國科技公司建立密切聯繫，這些公司與中國政府和警察部門共享商業數據，包括在美國擁有超過1億用戶的購物應用程序Temu的中國母公司拼多多（PDD Holdings）。

報告指這些中國科技公司生成和收集的用戶數據造成安全風險，並可能用於出現在其他應用程序中的有針對性的虛假信息活動。中國政府投資生成人工智能和移動遊戲等技術，以建立和維持對「中國敘事」的控制，並尋求對全球信息生態系統的主導地位。

報告說，中國政府從「黨管媒體」進階到「黨管數據」，中共依賴中國技術提供商作為「未來全球信息和數據交換的基礎」。

報導引述新美國安全中心科技與國家安全項目研究員比爾·德雷塞爾 說，人們不應低估中國政府取得用戶數據，用以加強海外宣傳的後果，因為中國政府能將這些數據用在具有針對性的海外宣傳。

網路安全公司SentinelOne戰略諮詢顧問雷凱瑞說，中國公司像許多數字公司一樣對收集數據感興趣，但關鍵差異是，中國公司試圖利用加載的軟件來收集比應用商店允許他們收集的更多的數據，「公司做出商業決策，攻擊用戶設備來收集更多數據」。

德雷塞爾認為美國只禁止Tiktok還不夠，應該採取一切可能的措施限制中共獲取海外個人數據的能力。雷凱利表示，比起用戶信息洩漏，他更擔憂中國政府控制用戶看到的內容，來推廣中國政府的想法和對特定問題的看法，進而影響國外的輿論。

雷凱利提醒在美國批評中國政府的華人不要在手機上下載Temu或拼多多等應用程序，因為中國政府正在積極識別這些海外華人，而下載這些應用程序會增加被中國政府識別位置和身分的風險，受到騷擾的風險比一般消費者更高。