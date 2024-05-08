醞釀1年… 美中AI核武限制會談 月內首辦

美中本月將舉行核武禁用AI會談。圖為出現在天安門閱兵的新型戰略核武器東風41。（美聯社資料照片）

美國與中國外交官本月擬在日內瓦，首次針對人工智慧（AI ）用於軍武的限制舉行試驗性會談，雙方將就核子武器指揮與管制等不同場合下，如何使用或禁用AI探索共識。這項磋商正逢美國國務院 推出新的網路空間戰略，提倡與盟友的「數位團結」來抗衡對手。

紐約時報報導，美中AI限武磋商醞釀一年，惟北京向來拒談限制自身核武庫規模，這次會同意談判頗令人意外。美國務院首任網路空間和數位政策無任所大使費克，預期在美中討論扮演要角；對美國總統拜登政府而言，前述對話會是美方邁入新外交領域的首次重要出擊。

美國務院前一次正式提出網路空間外交戰略，還是前總統歐巴馬第一任期。當今科技突破已促使白宮、五角大廈和國土安全部等，相繼擘畫應對科技威脅的戰略，國務院則由費克延攬美國智庫外交關係協會專家西格爾共同擬定新策，欲以「數位團結」概念為旨，拉攏針對管理科技及資訊流動的規則有共同理念的盟友。

費克主張，科技不僅是外交政策一環，更逐漸成為外交政策的一切；他以俄烏戰爭裡的不對稱優勢、與中國在關鍵技術的全球競爭、以色列攔截伊朗空襲等案例說明科技無所不在。他說，美國須與諸多夥伴結盟，確實投資於數位團結，否則將被那些科技世界觀與美方迥異的國家給拆散分化；此話顯然指涉北京、俄羅斯等。

該新戰略為此跳脫管控網路衝突的規則，聚焦美國確保控制海底電纜等實體科技的作為。中國電信巨頭華為正企圖主導太平洋乃至全球電纜設置。該戰略也承認網路武器和各類數位工具在俄國 前年入侵烏克蘭行動舉足輕重；俄國率先攻擊烏政府部門溝通仰賴的Viasat衛星系統，而基輔的連線獲微軟、亞馬遜、馬斯克的星鏈等美業者提供的科技維繫。

新戰略並點出北京滲透美國公用事業、供水網絡等設施並從中設置惡意軟體的程度；美情報圈已研判，這些意在使北京當局入侵或封鎖台灣時，對美干擾並拖慢美軍應對。