為重振德國經濟 傳柏林「鬆綁」審查中國投資

德國政府原先計畫加強監控中國在當地的投資，但如今據傳正考慮鬆綁，以免衝擊柏林當局重振經濟的計畫。（路透）

在中國國家主席習近平5月訪法前夕，中國外長王毅27日應約與法國總統外事顧問博納通電話，他表示，希望法國推動歐盟 繼續奉行積極務實的對中政策。中法雙方還就烏克蘭、以哈衝突等國際和地區問題進行協調。

本報系聯合報報導，中歐關係近期受矚，法廣報導，近幾個月來，北京一直試圖阻擋歐洲「去風險化」的舉措，中方認為歐洲的去風險化舉措受到了美國的影響。中方對歐盟上月決定將與俄羅斯有關係的中企列入黑名單，做出了強烈反應。此外，中方龐大的電動汽車行業也將與歐洲監管機構展開貿易戰，歐洲監管機構指責北京當局補貼這些新興產業巨頭。

另一方面，北京方面迫切希望確保歐洲投資 留在中國市場，因為中國經濟正承受巨大壓力，並受到不穩定的房地產市場的衝擊。

據中國外交部發布，王毅在通話時稱，當前國際形勢複雜動盪，挑戰層出不窮，國際社會期待中法兩國就事關世界和平穩定、人類前途命運的重大問題形成一致立場。中方願同法方加強高層交往，發揮元首外交作用，為中法全面戰略夥伴關係注入新內涵，推動兩國各領域合作邁上新台階，為應對全球性挑戰發揮中法兩個大國的重要作用。希望法方推動歐盟繼續奉行積極務實的對中政策。

據中方發布，博納表示，法方願同中方以兩國建交60周年為契機，密切兩國高層交往，深化互信、加強務實合作、爭取互利共贏。雙方要攜手促進熱點問題降溫，應對氣候變化等全球性挑戰，為縮小南北差距、避免陣營對抗作出積極貢獻。

另據法廣引述華爾街日報28日報導，德國 考慮淡化審查中國投資的計畫。熟悉該計畫的人士表示，取消計畫中的外國投資審查法的決定變得更有可能，因為擔心這可能會損害柏林為重振德國停滯經濟所做的平行努力。

報導稱，這種反悔可能會引起西方盟友的擔憂，擔心北京正在削弱西方對美國和歐盟遏制中國全球影響力的日益激進努力的支持。

此外，德國之聲中文網報導，鑒於接連發生涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的德國人被逮捕的事件，德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）呼籲德國大學審查與中國的合作項目。