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中國加強對中東影響力 哈馬斯和法塔赫將於北京會談

記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部發言人汪文斌在26日例行記者會中表示，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解。（取自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌在26日例行記者會中表示，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解。（取自中國外交部官網）

路透報導，中國將主辦伊斯蘭武裝組織哈馬斯（Hamas）與其對手法塔赫（Fatah）的巴勒斯坦團結會談，一名北京外交官26日表示，這是中國自以巴戰爭以來對巴勒斯坦外交的一次顯著突破。

哈瑪斯為巴勒斯坦的宗教政治軍事組織，被以色列和西方國家視為恐怖組織；法塔赫是巴勒斯坦解放組織中最大的派別，其領導人阿巴斯為現任巴勒斯坦國總統，該組織受西方世界支持，在以色列佔領的西岸地區實行有限自治。

自2005年哈馬斯於巴勒斯坦立法選舉獲勝，並於2007年一場戰爭中驅逐法塔赫離開加薩，這兩個巴勒斯坦政治組織一直未能解決分歧。雙方2011年曾在埃及斡旋下於開羅簽署和解協議，但未能落實。

一名法塔赫官員告訴路透，巴勒斯坦立法委員阿哈邁德（Azzam al-Ahmad）已領導代表團抵達中國；哈馬斯方則由政治局副主席瑪爾祖克（Mousa Abu Marzook）領導代表團，於26日稍晚飛往中國。

根據中國外交部官網，中國外交部發言人汪文斌在26日例行記者會中表示，「中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解、加強內部團結。」

路透報導，這次訪問將是哈馬斯自2023年以巴戰爭爆發以來，哈馬斯代表團首次公開拜訪中國。根據中國外交部的消息，中國外交官王克儉3月曾在巴勒斯坦卡塔爾與哈馬斯領導人哈尼亞（Ismaʻīl Haniyya）會面。

根據紐約時報報導，中國近年不斷展示其在中東擴大的影響力，包括中國政府2023年在北京主持四天的祕密談判，協助恢復沙烏地阿拉伯與伊朗的外交關係。

北京近期在國際論壇加強對巴勒斯坦的支持。香港南華早報指出，像大多數承認巴勒斯坦的國家一樣，北京認為總部位於西岸的法塔赫巴勒斯坦當局是合法政府，但也一直與哈馬斯保持聯繫。北京呼籲以色列和巴勒斯坦之間舉行和平會議，更力推巴勒斯坦加入聯合國，但在18日聯合國安理會上遭美國1票否決。

根據英國衛報報導，倫敦國王學院教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）稱，「中國正試圖利用在該地區獲得的影響力，協助解決脆弱和快速演變的局勢，並提出自己能夠解決問題，而不是造成問題。」

亞洲社會政策研究所丹尼爾斯（Rorry Daniels）告訴衛報記者，「我認為中國希望自我定位為一名主權捍衛者，尤其是對那些受美國或其國際盟友壓迫的國家，同時成為解決爭端的調節者。」

路透指出，華盛頓對於中國促成這次會談抱持謹慎態度，因為中國支持巴勒斯坦權力機構，並且僅將哈馬斯認定為「抵抗組織」，而非恐怖組織。

巴勒斯坦 以色列 聯合國

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