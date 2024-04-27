月活躍用戶上億 中國電商Shein被歐盟納入數位法嚴管

歐盟執委會將中國快時尚電商Shein列入受到嚴格安全限制的超大型數位企業名單。(路透資料照片)

歐盟 執委會26日宣布中國快時尚電商 Shein(希音)已達歐盟「數位服務法」超大型平台標準，在歐盟活躍用戶數超過4500萬，將受該法最嚴管控，並要求該電商在查核非法產品、保護消費者措施和營運透明度三方面特別加強。

英國金融時報報導，Shein稱，它在歐盟27國中擁有大約1.08億個月活躍用戶；2023年銷售總額達450億美元，創下超過20億美元的利潤，不僅遠高於2022年的7億美元，也大幅領先競爭對手H&M與Zara近期分別公布的8.2億和5.8億美元的淨利。

歐盟「數位服務法」賦予網路平台企業管理平台上內容的義務，以保護網路使用者、消費者，特別是兒童及青少年。

該法依規模分級管控，每月在歐盟活躍用戶數4500萬以上者被列為「非常大型網路平台」，受到最嚴格管理。目前，有23家大型數字企業在歐盟的超大型數字企業名單上，中國電商阿里巴巴全球「速賣通」（AliExpress）、抖音海外版TikTok 等便在去年被列為第一批超大平台監管名單。

歐盟執委會26日公布Shein也達到「非常大型網路平台」條件，須在四個月內採取措施以符合數位服務法規定，並特別針對三個領域提出要求。

第一，要求盡職調查平台上的非法內容和產品，並在四個月內向歐盟執委會提交風險評估報告；必須採取措施防範仿冒品問題，包括修改演算法避免推銷仿品。

第二，在風險評估報告中，應特別針對消費者使用其平台的潛在身心健康風險提出衡量，尤其是低齡用戶；Shein必須明確設定產品年齡分級、禁購超齡產品。

第三，每年透過外部獨立審計機構，證明是否達到歐盟「數位服務法」的規定。

美國之音報導，Shein回覆歐盟表示，公司將會遵守歐盟相關法規。Shein全球公共事務部主任倫納德·林（Leonard Lin）說，「我們與歐盟委員會有著共同的目標，即確保歐盟消費者能夠安心地在網上購物，我們致力於發揮自己的角色。

最近幾個月，歐盟對中國企業採取更嚴厲的行動。中國字節跳動公司旗下的影片分享應用程式TikTok正面臨歐盟監管機構的密集審查；而在美國面臨全面下架的風險的同時，TikTok也在歐盟受到歐盟委員會兩次有關傷害弱勢族群的調查。

美國之音引述法新社說，北京對布魯塞爾的行動非常不滿，稱歐盟在搞貿易保護主義，但布魯塞爾並不迴避為了歐盟的合法利益動用貿易武器。