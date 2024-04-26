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習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（取材自央視）
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（取材自央視）

中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯26日下午於北京人民大會堂福建廳會見，座位與去年安排相似，習近平坐在中間主席位，國務卿布林肯坐在習近平右手邊的位置。植物擺設為寓意「變化莫測」的變葉木。

習近平與布林肯2023年6月第一次會晤，同樣在福建廳舉行。當時習近平左手邊為中方代表，依序為時任中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅，時任中國國務委員兼外交部長秦剛，中國外交部副部長馬朝旭，中國北美大洋洲司司長楊濤，及中國外交部部長助理兼發言人華春瑩。

中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2023年6月於北京人民大會堂福建廳會晤。（...
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2023年6月於北京人民大會堂福建廳會晤。（取材自央視）

美方代表以美國外交部長國務卿布林肯為首，美國國務院亞太助卿康達、美國駐中大使伯恩斯、美國總統國家安全事務助理蘇利文及白宮國安會中國事務資深主任貝莎蘭。

本次座位安排與去年雷同，不過雙方與會人數從五人減為四人。習近平仍坐於中間主席位，布林肯坐在習近平右手邊的位置。中方參與人員分別是王毅、馬朝旭、楊濤和華春瑩；美方依序為布林肯、伯恩斯、康達及蘇利文。

本次會議舉行於福建廳，其壁畫為中國藝術家吳景希和陳文燦等人所作《武夷之春》，擺設與去年不同之處，植物擺設從象徵「吉祥如意、以和為貴」的荷花，改為寓意為「變幻莫測、難以揣測」的變葉木。

中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面...
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（取材自央視）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平 布林肯 國務卿

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