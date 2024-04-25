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王毅會見布林肯 對美方提出3個「一以貫之」

記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯26日上午在北京舉行會談。（圖／取自玉淵譚天微博）
中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯26日上午在北京舉行會談。（圖／取自玉淵譚天微博）

中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日(26)於北京會談，根據資深政經記者「玉淵譚天」微博發文，王毅提出3個「一以貫之」，其中第三個一以貫之，王毅要求美方不要干涉中國內政，不要打壓中國發展，不要在涉及中國主權和發展利益上踩踏中方的紅線。

王毅指出，在兩國元首的掌舵領航下，中美關係整體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增加、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。但另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅接著強調，中美堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗雙方的誠意與能力。雙方是引領國際合作應對全球性議題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

接著，王毅提出三個一以貫之，首先他強調，中方的態度一以貫之，始終從建構人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。

其次，他說，中方的立場一以貫之，始終堅持習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、永續發展。

王毅最後表示，中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，「美方不要干涉中國內政，不要打壓中國發展，不要在涉及中國主權、安全和發展利益上踩踏中方的紅線。」

王毅 布林肯 國務卿

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