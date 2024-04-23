布林肯訪中前再談「產能過剩論」 中國央媒：這談判籌碼能奏效嗎？

美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯 24日開啟任內的第二次訪中行程。中國官媒同天喊話稱，布林肯這次要接過美國財政部長葉倫 的話筒，接著談所謂中國「產能過剩論」。但想要靠這樣的「籌碼」施壓，能奏效嗎？

中國央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」發文指出，可以看到，在這次訪中前，美方仍在透過知情人士放風和媒體炒作某一議題的方式，來給自己製造談判的「籌碼」。

文章提到檢索美媒同時提及「中國」「產能過剩」的報導，從數量變化中，可以看出，所謂中國「產能過剩」的話題，從2022年就已經開始。

2022年，美媒對所謂中國「產能過剩論」的報導集中在半導體行業。而2023年至今，美媒對所謂中國「產能過剩論」的報導轉移到中國的「新能源產品」上，其中新能源汽車尤為突出。

文章指出，其中報導量最多的那段時間，正是葉倫訪華的時間。這對應著美國炒作「產能過剩論」非常重要的一重目的，那就是企圖用話語陷阱「綁架」盟友，將所謂「產能過剩論」變成對中國的貿易武器。

文章提到，實際上，從2023年起，美國就開始了對盟友的挑唆。 2023年7月，美國眾議院聽證會的一份書面證詞就宣稱：中國故意製造「產能過剩」，並以低於市場的價格銷售產品，以獲得市場份額並提升價值鏈，一些先進技術⾸先在美國發明並商業化，但中國強勁的經濟不僅將美國和歐洲企業擠出該⾏業，還抑制了該⾏業的創新。

由此，這份證詞提出建議，要協同美國的盟友增加對中國的貿易壁壘。然而更讓美國感到焦慮的是，中國跟歐洲作為全球發展清潔能源的領頭羊，即使歐洲政界存在一些雜音和波動，但企業、民間，以及研究機構一直保持著密切的交流。

從2021年起，賓士、奧迪、大眾等歐洲企業，不僅紛紛在中國興建新廠以擴大產能，還與中國的新能源汽車企業達成了從車機到軟體的深度合作。

文章表示，這也就不難理解，拜登 政府為什麼選擇在今年開始對中國智慧網聯汽車進行所謂的「調查」，其實就是在自家行業競爭力遠遠跟不上市場需求的情況下，企圖通過這些「盤外招」來遏制和打壓中國先進行業的發展。

文章直指，美國目的，在於抓住中國最具優勢的一些方面，集中唱衰，把中國的優勢演繹成「劣勢」、塑造成「威脅」，妄圖破壞中國發展的著力點，這樣的「攻心」套路，不可謂不陰險。