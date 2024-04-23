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路透：中國多家學術機構繞過華府禁令 取得輝達先進晶片

編譯盧思綸／即時報導
路透查閱上百份招標文件發現，中國10間大專院校和研究機構通過經銷商購買美超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司伺服器產品，繞過華府自去年11月擴大的晶片禁令，取得包括輝達在內的先進AI晶片。(路透)
路透查閱上百份招標文件發現，中國10間大專院校和研究機構通過經銷商購買美超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司伺服器產品，繞過華府自去年11月擴大的晶片禁令，取得包括輝達在內的先進AI晶片。(路透)

路透查閱上百份招標文件發現，中國10所大專院校和研究機構通過經銷商購買美國超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司生產的伺服器產品，繞過華府自去年11月擴大的晶片禁令，取得包括輝達在內等先進AI（人工智慧）晶片。

2023年11月20日至2024年2月28日期間先前未經報導的招標文件顯示，經銷商出售的伺服器產品包含部分輝達最先進晶片。

雖然美國政府禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方向中國出售先進晶片，可是在中國買賣晶片並不違法。

這11家中國經銷商並不知名，路透無法核實出售的伺服器是否為美國祭出禁令前的庫存。

路透聯繫輝達置評，輝達發言人回覆相關招標及產品是在禁令之前已經出口。

購入相關伺服器產品的中國機構包含中國科學院、山東人工智能研究中心、湖北省地震局、山東大學、西南大學、一家隸屬黑龍江省政府的科技投資公司、一家中國國營航空研究中心，以及一家太空科學中心。

華府凱易法律事務所合夥人葛欽（Daniel Gerkin）表示，由於不了解下游供應商，輝達晶片可能在不知情情況下流入中國。假如製造商出售前已完成充分盡職調查，美國政府要採取執法行動大概會有難度。

美國商務部向路透表示，無法針對任何可能進行中的調查發表評論，不過提到工業和安全局密切監督限制晶片的流向，並且進行最終使用確認以調查任何可能違規。

商務部一名發言人也說，官員可能針對可靠指控展開調查，包括透過空殼公司購買限制晶片。

晶片 輝達 商務部

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