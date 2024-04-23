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又有日本中國籍學者返中失聯 疑遭拘捕

中國新聞組／北京23日電

中國又傳出海外學者返中後失聯案例，日本媒體報導，日本中國籍教授范雲濤去年回到上海後失聯，疑遭拘捕。范雲濤也是一名在上海的執業律師，與中日官方都有聯繫。日方對此案已表達關注。日本共同社報導，事件或將對正在惡化的日中關係進一步投下陰影。

共同社報導，針對范雲濤臨時回中國後失聯一事，日本官房長官林芳正22日在記者會回應，「（范雲濤）多年來在我國大學任教，這是可能事關人權的事例；正密切關注」。共同社稍早引述消息人士指出，在日本亞細亞大學任教的范雲濤去年2月底返回家鄉上海，之後失聯，其在日本的家人無法與他聯繫。他是被中國當局聯繫之後失蹤的，因此可能已被拘留。

據了解，范雲濤和去年同樣在中國失聯的神戶學院大學教師胡士雲，都是與中國官方關係密切人士，范雲濤和日本外務省也有聯繫。胡士雲去年夏天回中國後失蹤後，神戶學院大學已安排代課老師代替他的工作。

共同社說，兩位華人教授在中國失蹤引起了人們的關注，因為中國一直在加強維護國家安全的力度，導致包括外國公民在內的人員被以涉嫌從事間諜活動拘留。

中國政府加強了對與其他國家交往的外國人和中國人的打擊力度，預計這將加深中日關係中現有的緊張局勢。

報導還說，中國政府加強了對外國人和與外國交往的中國人的鎮壓措施，這很可能會加劇中日關係現有的緊張局勢。

日本 間諜 華人

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