張又俠批美：搞島鏈封鎖 只會讓世界陷入撕裂動盪

美軍（左）和菲律賓軍人（右）在菲國南部山區演習。（歐新社）

青島海天大酒店進行，解放軍作為主辦方，除了有海軍司令員胡中明擔任大會主席外，中共軍 委副主席張又俠更親自出席致詞，他當著美國太平洋艦隊司令柯勒的面，強調海洋不是砲艦外交的競技場，在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的漩渦。與此同時，美國與菲律賓「肩並肩」（Balikatan）年度軍演22日開幕，今年演習規模也是歷來最大。

本報系聯合報報導，今年論壇有29國派代表團參加，菲國缺席，初步統計共有14位上將參會。開幕前，張又俠先與各國海軍代表合影，隨後在開幕式致詞時援引中共 軍委主席習近平說法指，「太平洋夠大，完全容得下太平洋各國」，海洋不應是各國炫耀武力、推行砲艦外交的競技場。

中共軍委副主席張又俠22日強調，搞島鏈封鎖只會撕裂世界。（中央社）

他指出現在陣營對抗猶在，「應堅決摒棄摒棄冷戰思維，強權政治不得人心，分裂對抗沒有出路，打新冷戰註定失敗，追求絕對安全，部署零和博弈，熱中拉派拉幫結派，尤其在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的漩渦」。他呼籲應充分照顧各國的安全關切和合理利益，防止冷戰陰霾再次籠罩海洋。

美國與菲律賓「肩並肩」年度軍演22日開幕，今年演習規模是歷來最大，地點在菲國北部和西部靠近南海處，美菲特種部隊還將在鄰近台灣的巴丹群島舉行奪島演習。

美軍太平洋艦隊司令柯勒（左）22日出席19屆西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

這次軍演為期三周，將動員逾1萬6700百名美菲軍人，還有澳洲 軍隊和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。今年軍演地點靠近潛在衝突熱點台灣和南海，備受矚目。張又俠一番致詞，時值年度美菲「肩並肩」軍演開啟之際，話裡話外明顯對美國發聲。