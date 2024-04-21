中共海軍潛艇學院 罕見開放媒體參觀「實驗室」

解放軍海軍潛艇學院學員21日向媒體展示手旗。（記者廖士鋒／攝影）

中共 海軍建軍75周年慶典並未舉辦閱兵，但仍有開放艦艇與參觀潛艇學院相關活動，台灣媒體也罕見受邀參觀位於青島的潛艇學院內部的實驗室，此外潛艇學院學員還演示「渡海登島400米障礙」科目，不過軍方否認這個操練是針對台灣。

影片來源：聯合新聞網

本報記者21日上午隨媒體採訪團前往參觀位於山東省青島市李滄區金水路1號、創建於1953年的解放軍 海軍潛艇學院，學院院長、解放軍少將陳修璽向媒體簡報時指出，該學院是已故中共領導人毛澤東親自簽署命令成立，該校70年來為部隊輸送一大批軍官和士兵、為近百個國家培訓近千名軍事留學生 和數百名政府官員。

這所軍事院校是解放軍現有的44所軍校之一，級別為副軍級，特色專業有兵種（潛艇）戰術、作戰指揮、電子資訊工程、作戰模擬、水聲工程、航海技術、水下戰場環境、水下目標識別、遙感軍事應用、武器系統與工程、武器發射工程、船舶與海洋工程、救助與打撈工程、水下爆破等，該校也是解放軍唯一一所潛艇高校，對潛艇部隊重要性不言而喻。

根據現場簡介影片與官網消息，這所學校共培育近10萬名學員，100餘人成為將軍、4人成為上將，對外培訓的部分，自1998年開始，已先後培育40國近2,000名軍事留學生、另為70多國200多名官兵舉辦研修班。此外，簡介影片還播放了潛射彈道飛彈試射畫面。

根據介紹，潛艇副艇長培訓學制為0.5年、潛艇部門軍官培訓學制4年、軍士培訓學制3年，據現場學院人員透露，學員目前每個月的津貼約為人民幣1,300元左右（約179.5美元），按照不同階級會有差異，而內部商品購買則是按照青島市價打八五折左右，剪頭髮一次僅需10元。

現場媒體參訪區包含綜合圖書館、超市生活區、學員宿舍等，校內郵局也被命名為「藍鯨郵局」，相當有特色。而學員宿舍按照不同年級，有不同的內務要求，低年級比照其他軍種，須將棉被折成「豆腐乾」，但是高年級則會比照潛艇實務所需，將棉被完整包覆床墊，並在邊邊折出垂直角度，整體來說是為了適應潛艇掀起式床鋪的設計，至於枕頭則放於置物櫃中，房內另有保密櫃，學員學習的涉密材料必須保存其中。

除了宿舍房間內的軍訓標語外，學員宿舍區的牆上也都掛滿「紅色故事」，將解放軍建軍百年來的諸多名人典故一一陳列，高度融入學員的生活中，其中也包含趙一曼寫給兒子的家書，前總統馬英九日前在廣州黃埔軍校舊址參訪時，曾在觀看抗戰犧牲的趙一曼家書時眼光泛紅。

值得一提的是，解放軍海軍潛艇學院公共區域的飲水機，清一色是台灣知名的「賀眾牌飲水機」，上面標示是賀眾上海廠製造，與台灣賀眾牌飲水機按鈕外型相同，僅將標示改為簡體字。

而現場媒體也被帶往公眾無法參觀的「潛操實驗室」，並進入其中一間「潛艇操縱運動仿真訓練室」參訪，不過內部禁止拍照攝影，僅能聽取講解，這台機器主要是訓練潛艦操控人員所用，內部有6個支架調整角度，並附設操控台，讓教員可以設定特殊角度與傾斜方向進行訓練。