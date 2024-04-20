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中「最萌外交官」 明年將赴舊金山

記者陳宥菘／綜合報導
中國野生動物保育協會與美國舊金山動物園19日在北京簽署了「大熊貓國際保護合作意向書」，雙方同意確保在2025年實現一對大熊貓抵達舊金山。圖為原本在華盛頓動物園的「美香」。（路透）
中國野生動物保育協會與美國舊金山動物園19日在北京簽署了「大熊貓國際保護合作意向書」，雙方同意確保在2025年實現一對大熊貓抵達舊金山。圖為原本在華盛頓動物園的「美香」。（路透）

隨著中美外交關係改善，在中國有「最萌外交官」之稱的大熊貓將迎來更多新任務。中國野生動物保育協會與美國舊金山動物園19日在北京簽署了「大熊貓國際保護合作意向書」，雙方同意確保在2025年實現一對大熊貓抵達舊金山。此前，中國已經計畫最快今年夏末向加州聖地牙哥動物園送去一對新的大貓熊。

根據中國野生動物保護協會消息，為加強大熊貓國際保育合作，促進大熊貓保育技術交流，提升大熊貓保育管理水平，中國野生動物保育協會與美國舊金山動物園19日在北京簽署了「大熊貓國際保護合作意向書」。

中國野生動物保護協會表示，雙方同意保持密切溝通，相互支持，按照大熊貓國際保護合作要求和技術標準，積極做好前期籌備工作，推進合作協議盡早正式簽署，確保2025年實現一對大熊貓抵達舊金山。

大貓熊被中國官方視為「友誼使者」，去年11月舊金山「拜習會」上，中國國家主席習近平提出「願繼續同美國開展大熊貓保護合作」，被視為中美關係緩和的跡象。

中國野生動物保護協會今年2月已與美國聖地牙哥動物園簽署合作協議，兩隻大貓熊（一公一母）預計最早將於今年夏末抵達。同時，中國也正與美國華盛頓國家動物園就新一輪合作進行磋商。

聖地牙哥動物園將迎來大貓熊的消息曝光後，同在加州的舊金山市府再次表態爭取貓熊到舊金山。舊金山市長布里德表示，隨時歡迎大熊貓來到舊金山動物園，並分享這些「友誼大使」作為進一步加強「人民與人民間友誼的催化劑」。而這樣的交流，對於舊金山、灣區與整個加州年輕人來說，在後代之間建立長期關係十分重要。

去年11月，華盛頓國家動物園將三隻大熊貓歸還給了中國，喬治亞州亞特蘭大動物園成為美國目前唯一一家擁有大貓熊的動物園，但亞特蘭大動物園四隻大熊貓的租借協議將於今年到期。

動物園 舊金山 加州

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