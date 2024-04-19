觀察站／抗中戰 為何美愈來愈顯吃力

美中兩強交鋒，鬥爭風格迥異。(路透資料照片)

美國財長葉倫 （Janet Yellen）訪華，從起程前到抵華後，批評中國三句不離「產能過剩」，此言出之於著名經濟學家、且曾擔任聯準會主席的葉倫之口，很讓人意外，那就更不用提美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）更早前針對中國新能源車比亞迪的強大出口競爭力提出警告，說如果美國進口300萬輛中國汽車，北京能讓它們同時熄火。

近些年來，從美國前總統川普到現任的拜登 ，持續對中國採取的貿易戰、投資戰、科技戰，除了反應出美國面對中國，原有的自信愈來愈不足之外，現實上，也的確呈現出在與中國交鋒時，美國表現得愈來愈吃力。

美國自立國以來，實施與堅持的是資本主義，或更準確的說是美式資本主義，美國並以此自傲，認為這是全世界最佳、可以放諸四海而皆準的體制，優點的確是富有效率，高競爭力，這也是為何美國從上世紀以來就鼓吹及熱中推動全球化的邏輯背景。然而美式資本主義也有缺點，即只追逐私人利益和短期利益，缺乏產生「外部經濟」必須要有的全局觀與長期觀。

與美國對照，中國走了一條不同的路。1949年新中國建立之初一度曾進入誤區，走上了高純度的計畫公有體制，走了30年，民窮國困，鄧小平因此決定換一條路：改革開放。改革有兩個重點，一是把計畫經濟改向市場經濟，一是把公有經濟改為混合所有制經濟，也就是既逐步開放民營經濟，又在相當程度上保有及改革部分國有經濟即國企，讓民企在市場經濟中發揮效率，國企則扮演及發揮「外部經濟」的作用，補市場經濟之不足。

20世紀，美式資本主義戰勝了蘇聯的共產主義，也逼得中國的共產主義換一條路走上了中國特色的社會主義市場經濟，21世紀，美式資本主義不改本色，與中式社會主義市場經濟的PK，勝負之間，看來似已初現玄機。