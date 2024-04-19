我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最萌外交官」出動 中國明年將給舊金山動物園一對大熊貓

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

不甩美脅迫 ASML表態：繼續服務中國 沒理由不提供維護

中國新聞組／北京19日電
荷蘭ASML總部。（取材自觀察者網／視覺中國圖）
荷蘭ASML總部。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

為持續壓制中國晶片製造能力，美國一直在嘗試說服荷蘭、日本等盟國進一步限制中國獲取半導體技術。不過，荷蘭光刻機大廠艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）最新表態稱，目前公司沒有理由不為已出售給中國客戶的設備提供維護、升級等售後服務，並稱在中國安裝的設備沒服務限制。

本報系聯合報引述路透報導，溫彼得17日在ASML第一季財報發布後的電話會議表示，「兩國（美、荷）政府正進行討論，當然我們也在提供意見。這是政府需要討論的事情，但目前沒有什麼可以阻止我們為中國客戶提供服務。」

近年來中國已成為ASML繼台灣、南韓之後的第三大市場。ASML 2024財年第一季度財報顯示，上季輸中的微影設備在整體銷售額的占比達49%，再創新高，相當於約20億歐元（約21.28億美元）。而台灣和南韓占比，分別只有6%和19%。

彭博社提到，先前ASML曾預測今年可能有多達15%的中國銷售額將受到出口管制措施的影響。

ASML首席財務長達森（Roger Dassen）指出，中國客戶約占公司積壓訂單的20%，「中國的需求很強勁，他們的產能增加是合理的，」他並稱，多年後的中國在全球市場上所占的份額會變得更大，「與今天將比，他們的自給自足能力會增強」。

彭博日前報導，美國近來在說服荷蘭和日本進一步限制中國獲取半導體技術的企圖受到挫折，荷蘭官員表明，現在推出新措施為時過早，希望維持現狀，以評估現有禁令對高端晶片製造設備的影響，並在美國總統大選有結果後再做決定。

觀察者網報導，本月稍早，拜登政府負責實施出口管制的商務部工業與安全事務副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）訪問荷蘭，當面就ASML售後維護等事宜繼續施壓，這讓荷蘭政府在外交和商業上都很頭痛。

路透分析，有跡象表明，荷蘭或繼續在出口限制問題上與美保持一致，但考慮到俄烏衝突延遲以及美國國內政治的不確定性，荷蘭政府也將因中國的相關影響力有所顧忌。

艾司摩爾執行長溫彼得。（取材自觀察者網／視覺中國圖）
艾司摩爾執行長溫彼得。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

晶片 南韓 日本

上一則

沙烏地阿拉伯砸5000億美元建未來城 訪中招商找夥伴

延伸閱讀

美股連四黑 費半重挫3% ASML財報差拖累輝達等晶片股

美股連四黑 費半重挫3% ASML財報差拖累輝達等晶片股
ASML上季新訂單不如預期 中國業績占比仍高達49%

ASML上季新訂單不如預期 中國業績占比仍高達49%
遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求

遵守美要求 ASML將拒絕中國維修需求
路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

熱門新聞

香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線