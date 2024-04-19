不甩美脅迫 ASML表態：繼續服務中國 沒理由不提供維護

荷蘭ASML總部。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

為持續壓制中國晶片 製造能力，美國一直在嘗試說服荷蘭、日本 等盟國進一步限制中國獲取半導體技術。不過，荷蘭光刻機大廠艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）最新表態稱，目前公司沒有理由不為已出售給中國客戶的設備提供維護、升級等售後服務，並稱在中國安裝的設備沒服務限制。

本報系聯合報引述路透報導，溫彼得17日在ASML第一季財報發布後的電話會議表示，「兩國（美、荷）政府正進行討論，當然我們也在提供意見。這是政府需要討論的事情，但目前沒有什麼可以阻止我們為中國客戶提供服務。」

近年來中國已成為ASML繼台灣、南韓 之後的第三大市場。ASML 2024財年第一季度財報顯示，上季輸中的微影設備在整體銷售額的占比達49%，再創新高，相當於約20億歐元（約21.28億美元）。而台灣和南韓占比，分別只有6%和19%。

彭博社提到，先前ASML曾預測今年可能有多達15%的中國銷售額將受到出口管制措施的影響。

ASML首席財務長達森（Roger Dassen）指出，中國客戶約占公司積壓訂單的20%，「中國的需求很強勁，他們的產能增加是合理的，」他並稱，多年後的中國在全球市場上所占的份額會變得更大，「與今天將比，他們的自給自足能力會增強」。

彭博日前報導，美國近來在說服荷蘭和日本進一步限制中國獲取半導體技術的企圖受到挫折，荷蘭官員表明，現在推出新措施為時過早，希望維持現狀，以評估現有禁令對高端晶片製造設備的影響，並在美國總統大選有結果後再做決定。

觀察者網報導，本月稍早，拜登政府負責實施出口管制的商務部工業與安全事務副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）訪問荷蘭，當面就ASML售後維護等事宜繼續施壓，這讓荷蘭政府在外交和商業上都很頭痛。

路透分析，有跡象表明，荷蘭或繼續在出口限制問題上與美保持一致，但考慮到俄烏衝突延遲以及美國國內政治的不確定性，荷蘭政府也將因中國的相關影響力有所顧忌。