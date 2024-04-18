中進口大量晶片、石油 發改委嗆：難道出口國產能過剩？

國家發展改革委員會研究室主任金賢東。(取材自財聯社)

歐美對中國新能源領域「產能過剩」的指責升溫，國家發改委政策研究室主任金賢東駁斥，「認為出口商品多了就是『產能過剩』了，這是站不住腳的。」他突破盲點指出，中國每年大量進口晶片 、飛機、大豆、原油等商品，這些商品出口國難道都產能過剩？與此同時，中美經濟工作組會議在華盛頓舉行，雙方也再次就工業產能過剩的議題交鋒。

近期美國財政部 長葉倫 、德國總理蕭茲在訪華行程中都提到「產能過剩」。葉倫日前並表示，不排除採取任何應對措施，包括徵收額外關稅，以阻止大量廉價商品湧入美國市場。

香港文匯報報導，國家統計局發布數據顯示，今年第一季，工業產能利用率為73.6%，低於2023年的75.1%，是2020年二季度以來新低。分行業看，汽車製造業、新能源相關的電氣機械和器材製造業、建築產業鏈的非金屬礦物製造業等產能利用率下降較快。市場擔心產能利用率數據偏低，可能指向部分行業「產能過剩」風險。

金賢東17日在出席國務院新聞辦舉行的宏觀經濟形勢和政策發布會時表示，從中國近幾年數據看，產能利用率的季度波動比較大，第一季產能利用率相對低一些，第四季相對高一些，與春節假期等因素相關。

金賢東強調，對於產能問題，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待。在市場經濟條件下，供需平衡是相對的，不平衡是普遍的，適度的產大於需有利於市場競爭和優勝劣汰，這種現象普遍存在。

「有些方面把產能問題與國際貿易掛鉤，認為出口商品多了就是『產能過剩』了，這是站不住腳的。中國每年大量進口芯片（晶片）、飛機、大豆、原油等商品，那麼這些商品的出口國難道都『產能過剩』了嗎？」金賢東強調，在經濟全球化背景下，供給和需求都具有全球性。「不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定的。只有加強合作，才能共同發展。」

在中美經濟工作組舉行第四次會議後，美國財政部長葉倫會見中方代表團一行。 （取材自中國財政部網站）

另據中國財政部官網消息，中國財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博16日共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。中美經濟工作組會議在華盛頓舉行。

美國財政部16日在會後的新聞稿說，會議討論了「平衡增長」的議題，美國繼續表達對中國非市場做法和工業產能過剩的擔憂。雙方還就反洗錢問題進行首次聯合交流，並稱兩國「都同意進一步討論這些問題」。

而中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則在會後駁斥產能過剩的指控。他批評，將產能過剩政治化，將經濟問題和安全問題聯繫起來違背了經濟規律，損害了中國產業和全球經濟穩定。