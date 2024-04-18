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美暫停「小華為」海能達禁售令 電商火速上架多款對講機

記者林茂仁／綜合報導
海能達遭美國禁售，圖為海能達攤位資料圖。(取材自界面新聞)
海能達遭美國禁售，圖為海能達攤位資料圖。(取材自界面新聞)

美國上訴法院決定暫停執行一審法院對中國對講機龍頭海能達公司頒布的產品禁售令及罰款，消息一出，海能達17日一開盤就攻上漲停板，收盤人民幣3.71元，大漲10%。

新浪網報導，全球第二大、中國最大對講機製造商海能達在業內素有「小華為」稱號，此案件源自海能達與摩托羅拉的商業秘密及版權侵權訴訟案件，摩托羅拉在2017年向美國法庭提起訴訟，稱其前員工曾擔任雙重間諜，在數位無線對講機技術方面幫助海能達，之後法院判定海能達要賠償摩托羅拉5.43億美元。

2022年6月，海能達向深圳市中級人民法院提請判定其全新設計開發的H系列產品，未有侵犯美國摩托羅拉的商業秘密和版權；但摩托羅拉向美國伊利諾州聯邦法院提交禁訴令動議，上月25日獲批，導致海能達產品全球禁售，以及每日百萬美元罰款。

海能達17日公告，於美國時間4月4日針對產品禁售等判令向美國第七巡迴上訴法院提起上訴，請求撤銷伊利諾伊州聯邦地區法院原相關判令，4月17日凌晨，上訴法院作出判令，決定暫停執行一審法院對公司頒布的產品禁售令及罰款等，該判令立即生效。

海能達表示，將即刻恢復正常的商業活動並啟動相關產品的銷售，目前案件仍處於上訴階段，海能達將進一步採取各項應對措施，繼續盡最大努力爭取撤銷相關判令。目前上訴法院已暫停禁售令及罰款，案件後續進展仍存在一定不確定性。

南財快訊報導，已有部分電商平台17日開始恢復海能達對講機的銷售，海能達天貓旗艦店顯示已恢復TD500、BD350、TD370等多款產品銷售。

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