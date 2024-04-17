習近平會蕭茲 籲警惕保護主義抬頭、互利合作不是風險

中國國家主席習近平16日在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲。這是習近平同朔爾茨一起散步。(新華社)

中國國家主席習近平 16日在北京會見德國總理蕭茲 。習近平表示，中德互利合作不是風險，要警惕保護主義抬頭，並稱中國出口產品緩解全球通膨壓力；只要求同存異，中德關係將行穩致遠。蕭茲提及俄烏戰爭，期盼雙邊對烏克蘭 危機做出更多貢獻。習近平表示，和平解決烏危機，要把握「四要四不要」原則。

來源：BBC

近期歐美指控中國電動車、電池等產品「產能過剩」並發起反補貼調查，據新華社報導，習近平告訴蕭茲，雙方要警惕保護主義抬頭，呼籲德國應從經濟法則出發，客觀辯證看待產能問題，並為中企赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的經商環境。

習近平指出，中德互利合作不是風險，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機會。中國出口電動車、鋰電池、太陽能產品等，不僅豐富全球供給，緩解全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出巨大貢獻。

針對中德關係，習近平稱，要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係；強調中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅；只要雙方堅持互相尊重、求同存異、交流互鑑、合作互贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。

據報導，蕭茲表示，德方願同中方繼續加強兩國關係，並加強溝通協調，不贊同對立對抗。德方反對保護主義；作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟與中國關係良好發展發揮積極作用。

德國之聲報導，蕭茲提及氣候變遷是兩國可合作領域。他說，只有透過共同努力，中德才能找到阻止氣候變遷的解決方案，並以符合社會正義的方式，管理綠色能源轉型。

就俄烏戰爭，蕭茲表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和俄國軍備，對歐洲安全產生非常重大的負面影響。

習近平強調，當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。為此，應該把握以下幾個原則：一要以和平穩定的大局為重，不要謀求一己私利。二要為局勢降溫，不要拱火澆油。三要為恢復和平積累條件，不要進一步激化矛盾。四要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

中國國家主席習近平（右）昨在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲，雙方談及經貿合作和俄烏戰爭等議題。（新華社）

烏克蘭總統澤倫斯基隨後在X平台上回應說，「我相信在瑞士舉行的首屆世界和平峰會可以為烏克蘭的公正和平鋪平道路。中國的積極作用肯定可以加速我們在這條道路上的進展。」

另據中新社報導，多位隨行的德企高管表示，中國是「未來之所在」，與中國的商務往來為其帶來大量機遇。