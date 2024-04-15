蕭茲向上海學生談話：小國不應活在對大國的恐懼下
德國總理蕭茲訪問中國，15日在上海同濟大學與學生談話，他對中國製汽車在歐洲享有開放且公平的市場表達支持，但示警傾銷、生產過剩、智慧財產權侵害等問題。他說，小國不應生活在對大國的恐懼下，各國邊界不應藉由武力改變；蕭茲此話未點名中國。
路透15日報導，蕭茲正協同3名閣員及數名德國企業領袖訪中，外界關注此行是否透露若干跡象，關係到歐盟會如何調整對於中國商品被認為正傾銷到歐洲市場的回應方式。
蕭茲說，中國車總有天會落腳在德國和歐洲，「唯一必須明確的是，競爭必須公平」；也就是說，「沒有傾銷、沒有生產過剩、沒有智慧財產權被侵害」。他也說，容許企業不受官僚程序阻礙而設立在地的生產設備至關重要。
蕭茲並說，「這就是為何我每次到中國，都會講到公平的競爭環境，我們當然希望我們的企業不受限制」。
據路透，蕭茲16日預計會晤中國國家主席習近平，並就中國支持俄羅斯戰時經濟的情形向他提出疑問。俄烏戰爭已延燒2年多；另外，德國政府和德企也對涉及台灣的潛在衝突保持警惕。
蕭茲說，「原則之一就是，我們不應該害怕我們的鄰居」；他將國際關係比喻為鄰里關係，「如果我們的鄰居是高大強壯、肌肉結實的人，那我們總是想說聲『哈囉』，並確保他永遠不會傷害我們」。
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