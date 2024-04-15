蕭茲向上海學生談話：小國不應活在對大國的恐懼下

德國總理蕭茲訪問中國，15日出席與上海同濟大學學生交流的活動。（路透）

德國 總理蕭茲 訪問中國，15日在上海同濟大學與學生談話，他對中國製汽車在歐洲享有開放且公平的市場表達支持，但示警傾銷、生產過剩、智慧財產權侵害等問題。他說，小國不應生活在對大國的恐懼下，各國邊界不應藉由武力改變；蕭茲此話未點名中國。

路透15日報導，蕭茲正協同3名閣員及數名德國企業領袖訪中，外界關注此行是否透露若干跡象，關係到歐盟 會如何調整對於中國商品被認為正傾銷到歐洲市場的回應方式。

蕭茲說，中國車總有天會落腳在德國和歐洲，「唯一必須明確的是，競爭必須公平」；也就是說，「沒有傾銷、沒有生產過剩、沒有智慧財產權被侵害」。他也說，容許企業不受官僚程序阻礙而設立在地的生產設備至關重要。

蕭茲並說，「這就是為何我每次到中國，都會講到公平的競爭環境，我們當然希望我們的企業不受限制」。

據路透，蕭茲16日預計會晤中國國家主席習近平，並就中國支持俄羅斯戰時經濟的情形向他提出疑問。俄烏戰爭已延燒2年多；另外，德國政府和德企也對涉及台灣的潛在衝突保持警惕。

蕭茲說，「原則之一就是，我們不應該害怕我們的鄰居」；他將國際關係比喻為鄰里關係，「如果我們的鄰居是高大強壯、肌肉結實的人，那我們總是想說聲『哈囉』，並確保他永遠不會傷害我們」。